Pacto contra el fuego ya

Los incendios forestales que vienen devastando nuestros bosques en su quema de masa forestal, han golpeado a España y vuelto a recordarnos una realidad que no admite discusión: la emergencia climática es un problema presente, no una amenaza futura. Pérdidas humanas, miles de hectáreas calcinadas, daños materiales y el sufrimiento de quienes lo han perdido todo exigen más que respuestas de urgencia. El Gobierno ha anunciado ayudas para las zonas afectadas y medidas de protección para los trabajadores perjudicados, actuaciones necesarias para aliviar las consecuencias inmediatas de esta tragedia. Sin embargo, por su importancia, es primero la prevención, y después la recuperación. En este sentido, urge impulsar un pacto de Estado frente a la emergencia climática firmado por todas las fuerzas políticas y de la sociedad.

La lucha contra el cambio climático no debe convertirse en un campo de batalla ideológico. Los incendios no distinguen territorios, partidos ni ciudadanos. Cuando el fuego avanza, todos sufrimos sus consecuencias. Por eso, negar la evidencia científica o minimizar el impacto del calentamiento global, dificulta la adopción de soluciones eficaces y retrasa las medidas que podrían reducir el riesgo de futuras catástrofes. España necesita políticas estables, coordinadas y basadas en el conocimiento científico, que trasciendan los ciclos electorales. La protección de nuestros bosques, medio ambiente y de las personas es una responsabilidad colectiva que exige diálogo, inversión y visión de futuro.

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Ojalá el drama de estos incendios sirva para alcanzar el consenso. Frente al fuego no basta apagar las llamas; hay que combatir la indiferencia y apostar por una acción común que garantice un país más seguro y resiliente para las próximas generaciones.