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"Transformación Social Competitiva"

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Ignacio Madrona

Me preocupa menos, si la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, resulta o no, culpable de los delitos, que se le imputan. Lo que realmente, me preocupa, es lograr entender, el contenido de su cátedra, objeto de toda esa polémica y posterior proceso judicial.

Puede alguien explicarme, cuál es el contenido y las asignaturas de dicha cátedra: "Transformación Social Competitiva".

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