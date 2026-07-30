Cartas de los lectores
"Transformación Social Competitiva"
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Ignacio Madrona
Me preocupa menos, si la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, resulta o no, culpable de los delitos, que se le imputan. Lo que realmente, me preocupa, es lograr entender, el contenido de su cátedra, objeto de toda esa polémica y posterior proceso judicial.
Puede alguien explicarme, cuál es el contenido y las asignaturas de dicha cátedra: "Transformación Social Competitiva".
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