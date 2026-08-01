Alicante, cara y cruz

Hace un par de días decidí hacer la ruta del Cabo de las Huertas de buena mañana, saliendo desde la Albufereta con la intención de llegar a la Playa de San Juan y dar cuenta de un buen esmorzaret; ruta, por cierto, muy recomendable y que muchos alicantinos desconocen.

Me llamó la atención durante la ruta a través de las diferentes calas la ingente actividad de los servicios de limpieza del ayuntamiento y el numero de efectivos empleados en ello. Esta misma actividad pude observarla al llegar a la Playa de San Juan donde abundaba la maquinaría de limpieza y personal de calle. Durante mi vuelta en autobús a la Albufereta a media mañana pude observar que esa actividad se mantenía en diferentes puntos del trayecto; vamos, que hasta me sentí orgulloso de la gestión de la empresa contratada y de mi ayuntamiento.

Pero todo sueño tiene su fin, y del mío desperté nada más llegar a las primeras calles de la zona de huerta de Villafranqueza, donde resido. En esta zona catalogada como “residencial de 2ª categoría” donde pagamos un IBI bastante considerable, la situación de la limpieza de las calles y los medios que se emplean son diametralmente opuestos a los comentados en las zonas de playa; existe un Alicante de 1ª división y un Alicante que no llega ni a 3ªRef. Si bien hay que reconocer que la “gente” somos muy guarros, no es menos cierto que el ayuntamiento tiene que emplear todos los medios posibles para paliarlo.

La basura, eso sí, se recoge diariamente, pero la situación de las calles, el mantenimiento y limpieza de las baterías de contenedores, la vigilancia contra depósitos de podas y escombros, la planificación de los emplazamientos y recogida de podas, el mantenimiento de las cunetas, la señalización, son lamentables. Sirvan a título de ej. estos datos:

Los emplazamientos de los contenedores no se barren nunca, y mucho menos se baldean. Hace aproximadamente un año que carecemos de barrendero, de tarde en tarde, o de trimestre en trimestre, pasa una máquina que limpia por un lado y ensucia por otro. Se han ampliado los puntos de recogida en lugar de reducirlos y concentrarlos en 1 o 2 a lo sumo; consecuencia, los puntos negros por vertido de podas y escombros han aumentado y somos los vecinos los que tenemos que avisar a la UTE para que recojan, ya que carecen de programación; con lo fácil que es que el chofer del camión diera el aviso, él, que pasa todas las mañanas. Decir en su favor que en cuanto avisas, últimamente recogen en 1 o 2 días. Carecemos de vigilancia, solo en uno de los puntos hay colocado un cartel de prohibición. En la zona de huerta carecemos de aceras en la casi totalidad de las calles y en sus cunetas proliferan matojos y plantas, como en estos momentos con grave riesgo de incendio. Se suele efectuar un “corte” de vez en cuando, pero mal programado e insuficiente. y tenemos un Ecoparque en la zona norte que funciona a media jornada, pero en ese tema prefiero no entrar.

Noticias relacionadas

Por eso, le pido al Sr Alcalde o al Sr. Concejal encargado de los Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos, que se den detenidamente una vuelta por el barrio y piensen si las condiciones de este entorno son dignas de una ciudad como Alicante, según ellos de 1ª.