Riesgos democráticos

En España la democracia está en un periodo de contingencia nunca antes visto. Lo dicen políticos moderados de todas las tendencias, ante el auge de la demagogia, ya que parece que no hay puentes entre los distintos partidos y que el clima de crispación y polarización puede tener consecuencias muy negativas para las próximas generaciones, solamente a base de levantar muros. Hay que creer en la democracia siempre y no solo cuando gana, o lleva el relato, el partido al que se apoya. Hay que dignificar más la política, siendo respetuosos con los adversarios políticos y debatiendo sobre proyectos; y no recurriendo constantemente a difundir descalificaciones.

Dos días de apoyos con la emergencia medioambiental de los fuegos y enseguida vuelta al preocupante actual ambiente de crispación de la política en España, donde las descalificaciones se han convertido en norma. La polarización no construye nada, al contrario, destruye la convivencia. Cuanto más se tarde en revertir esta dinámica, peor. Porque, además, se viven mayores momentos de parálisis y bloqueo político. Una ayuda podría ser mejorar la ley electoral. Y dar la voz a la ciudadanía, tras tantas sentencias y diligencias policiales y judiciales. Sería un suavizante para la situación, siempre que se acepten las reglas del juego de la concordia y no del mero activar los medios y las calles. Y ahora vacaciones políticas, ¿para olvidar?