Cartas de los lectores
Riesgos democráticos
En España la democracia está en un periodo de contingencia nunca antes visto. Lo dicen políticos moderados de todas las tendencias, ante el auge de la demagogia, ya que parece que no hay puentes entre los distintos partidos y que el clima de crispación y polarización puede tener consecuencias muy negativas para las próximas generaciones, solamente a base de levantar muros. Hay que creer en la democracia siempre y no solo cuando gana, o lleva el relato, el partido al que se apoya. Hay que dignificar más la política, siendo respetuosos con los adversarios políticos y debatiendo sobre proyectos; y no recurriendo constantemente a difundir descalificaciones.
Dos días de apoyos con la emergencia medioambiental de los fuegos y enseguida vuelta al preocupante actual ambiente de crispación de la política en España, donde las descalificaciones se han convertido en norma. La polarización no construye nada, al contrario, destruye la convivencia. Cuanto más se tarde en revertir esta dinámica, peor. Porque, además, se viven mayores momentos de parálisis y bloqueo político. Una ayuda podría ser mejorar la ley electoral. Y dar la voz a la ciudadanía, tras tantas sentencias y diligencias policiales y judiciales. Sería un suavizante para la situación, siempre que se acepten las reglas del juego de la concordia y no del mero activar los medios y las calles. Y ahora vacaciones políticas, ¿para olvidar?
- Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante, Valencia y Castellón
- El refugio alicantino de Grison: 'Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
- Capturan en Algorfa a un peligroso fugitivo británico que iba a entrar en la lista de los más buscados
- El Ayuntamiento de Torrevieja se achanta ante la presión de los comerciantes y permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud este agosto
- El Hércules quiere comprar el Rico Pérez para modernizarlo
- Torrevieja ya baila al ritmo del Low Festival
- Mario Puche, CEO de Tambora, tras el cierre del local: “Hay un retraso de más de dos años en Urbanismo”