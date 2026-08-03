Del derecho a la existencia

Cada día estamos viendo como plazas y portales de esta ciudad turística de Alicante están siendo ocupados por más personas sin techo en condiciones de vulnerabilidad. Asistimos perplejos a un ingente aumento de indigentes que buscan un lugar para descansar y depositar sus escasas pertenencias. Ayer por la tarde pude observar en una zona de la Plaza de España el desalojo de unos ciudadanos sin techo que seguramente ya habían sido desahuciados de sus viviendas meses atrás. Desde hace una semana este pequeño colectivo humano ha venido malviviendo en pésimas condiciones bajo un sol abrasador que no da tregua en casas ni en calles. En torno a las 20:00 horas cinco patrullas dotadas con unos diez efectivos de la policía nacional irrumpieron en la plaza con el fin de expulsarlos, al principio con un trato correcto que acabó siendo vejatorio, permitiéndoles al menos recoger sus pocas pertenencias para seguir vagando por la ciudad. El desalojo policial por motivos de seguridad, higiénicos o estéticos se planteaba sin ofrecer soluciones sociales viables. La única opción que se les brinda es la invisibilización por desmaterialización, emigración o autoinmolación. Como contribuyente a las arcas públicas municipales exijo una solución política al problema frente a la policial, una que dé amparo y dignidad a unas personas golpeadas por la mala suerte, como podría pasarle a usted o a mí en una mala racha.