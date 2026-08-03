Opinión | Cartas de los lectores
Rafael Cuesta Ávila
Del derecho a la existencia
Cada día estamos viendo como plazas y portales de esta ciudad turística de Alicante están siendo ocupados por más personas sin techo en condiciones de vulnerabilidad. Asistimos perplejos a un ingente aumento de indigentes que buscan un lugar para descansar y depositar sus escasas pertenencias. Ayer por la tarde pude observar en una zona de la Plaza de España el desalojo de unos ciudadanos sin techo que seguramente ya habían sido desahuciados de sus viviendas meses atrás. Desde hace una semana este pequeño colectivo humano ha venido malviviendo en pésimas condiciones bajo un sol abrasador que no da tregua en casas ni en calles. En torno a las 20:00 horas cinco patrullas dotadas con unos diez efectivos de la policía nacional irrumpieron en la plaza con el fin de expulsarlos, al principio con un trato correcto que acabó siendo vejatorio, permitiéndoles al menos recoger sus pocas pertenencias para seguir vagando por la ciudad. El desalojo policial por motivos de seguridad, higiénicos o estéticos se planteaba sin ofrecer soluciones sociales viables. La única opción que se les brinda es la invisibilización por desmaterialización, emigración o autoinmolación. Como contribuyente a las arcas públicas municipales exijo una solución política al problema frente a la policial, una que dé amparo y dignidad a unas personas golpeadas por la mala suerte, como podría pasarle a usted o a mí en una mala racha.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Crida de Elche bate récord y se convierte en la mascletá vertical más grande de España
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
- La Almadraba, una playa que suspende de día y luce de noche
- Las 5 calas más escondidas y espectaculares de Alicante para descubrir este verano: como nadar en un acuario
- El Ayuntamiento de Torrevieja se achanta ante la presión de los comerciantes y permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud este agosto
- Fallece el empresario albaterense José Serna Zaplana a los 86 años
- Un juzgado de Benidorm amplía a 21 los procesados por la trama rusa de blanqueo en la Costa Blanca y Baleares
- La carrera por la primera línea regresa a la playa del Cura de Torrevieja: ¿Quién se llevará el mejor sitio?