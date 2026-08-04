Cartas de los lectores
Europa
Gaby Robles
No te me mueras abuelito/a...
Es verdad, Europa es el viejo continente y ahora el más afectado por el cambio climático, el más enfermo por decirlo de alguna manera.
Precisamente las primeras migraciones en el planeta se centraron en Europa: aquí llegaron grupos de personas desde África, Asia por el buen clima que había hace miles de años. Se asentaron aquí, fundaron las primeras ciudades y por supuesto se mezclaron con las tribus de aquí.
Anteriormente, a los viajes de Marco Polo o Colón, por mencionar a dos grandes personajes de la historia, no había ni patata, ni maíz, y un sinfín de clases de frutas y verduras en nuestro continente Nos lo han traído de allí. Ahora en el siglo XXI se nos muere el campo, el bosque, el río, el mar... No hay cosecha y faltan piensos para los animales y la alimentación para los humanos.
En los pastos alpinos los animales a finales de julio ya tienen su fin de vacaciones en vez de septiembre, así un sinfín de problemas que van en cadena.
Hacen falta soluciones rápidas por parte de los gobiernos. Con gente inteligente junto a los profesionales (granjeros, campesinos, agentes forestales, biólogos, etc.). Podremos poner soluciones a un futuro adaptado a la nueva realidad. ¡Europa, te quiero mucho!
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