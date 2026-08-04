No te me mueras abuelito/a...

Es verdad, Europa es el viejo continente y ahora el más afectado por el cambio climático, el más enfermo por decirlo de alguna manera.

Precisamente las primeras migraciones en el planeta se centraron en Europa: aquí llegaron grupos de personas desde África, Asia por el buen clima que había hace miles de años. Se asentaron aquí, fundaron las primeras ciudades y por supuesto se mezclaron con las tribus de aquí.

Anteriormente, a los viajes de Marco Polo o Colón, por mencionar a dos grandes personajes de la historia, no había ni patata, ni maíz, y un sinfín de clases de frutas y verduras en nuestro continente Nos lo han traído de allí. Ahora en el siglo XXI se nos muere el campo, el bosque, el río, el mar... No hay cosecha y faltan piensos para los animales y la alimentación para los humanos.

En los pastos alpinos los animales a finales de julio ya tienen su fin de vacaciones en vez de septiembre, así un sinfín de problemas que van en cadena.

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Hacen falta soluciones rápidas por parte de los gobiernos. Con gente inteligente junto a los profesionales (granjeros, campesinos, agentes forestales, biólogos, etc.). Podremos poner soluciones a un futuro adaptado a la nueva realidad. ¡Europa, te quiero mucho!