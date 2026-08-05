Cartas de los lectores
República de Weimar
Reyes Ferrer Mateu
Solo quería dar a conocer una cita del libro Auge y Caída del Tercer Reich escrito por el periodista estadounidense William L. Shirer.
Refiriéndose a la Republica de Weimar escribe: " El fracaso en depurar a la judicatura fue otro error. Los administradores de la ley llegaron a ser uno de los centros de la contrarrevolución, pervirtiendo la justicia para los fines políticos reaccionarios. Después del putsch de Kapp de 1920 el Gobierno acusó a 705 personas de alta traición; solamente uno, el presidente de la policía de Berlín, fue sentenciado a cinco años de ‘confinamiento honorable’.
Sin embargo, cientos de alemanes liberales fueron sentenciados a largas condenas de prisión acusados de traición porque habían revelado o denunciado en la prensa o en discursos las constantes violaciones cometidas por el ejército contable del Tratado de Versalles. Las leyes de traición eran aplicadas despiadadamente a los defensores de la República; los de derechas, que trataban de destruirla, como Adolfo Hitler aprendió pronto, o quedaban en libertad o se les aplicaban las penas más reducidas posibles". Nada más.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dónde ver el eclipse solar en Alicante: el castillo de Santa Bárbara, Tabarca y la Serra Grossa tendrán vigilancia especial
- El PSOE de Torrevieja exige la dimisión de la concejala de Residentes Internacionales 'por utilizar su cargo para enfrentar a las comunidades de la ciudad
- Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta
- Consumo sanciona con 320.000 euros a la empresa del Reggaeton Beach Festival por prácticas abusivas
- El PP lleva al pleno la adjudicación del Open Arena por 13,9 millones entre las reclamaciones de una empresa licitadora
- La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco
- La poza de aguas heladas y cristalinas escondida en la montaña de Alicante: el mejor baño del verano
- Benidorm despide al fundador del icónico hotel Bali