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República de Weimar

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Reyes Ferrer Mateu

Solo quería dar a conocer una cita del libro Auge y Caída del Tercer Reich escrito por el periodista estadounidense William L. Shirer.

Refiriéndose a la Republica de Weimar escribe: " El fracaso en depurar a la judicatura fue otro error. Los administradores de la ley llegaron a ser uno de los centros de la contrarrevolución, pervirtiendo la justicia para los fines políticos reaccionarios. Después del putsch de Kapp de 1920 el Gobierno acusó a 705 personas de alta traición; solamente uno, el presidente de la policía de Berlín, fue sentenciado a cinco años de ‘confinamiento honorable’.

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Sin embargo, cientos de alemanes liberales fueron sentenciados a largas condenas de prisión acusados de traición porque habían revelado o denunciado en la prensa o en discursos las constantes violaciones cometidas por el ejército contable del Tratado de Versalles. Las leyes de traición eran aplicadas despiadadamente a los defensores de la República; los de derechas, que trataban de destruirla, como Adolfo Hitler aprendió pronto, o quedaban en libertad o se les aplicaban las penas más reducidas posibles". Nada más.

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