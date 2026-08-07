Cartas de los lectores
¡Peligro, semáforos mal alineados y sincronizados!
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Jorge Vicuña Martínez
Al volver de la Playa del Postiguet, atravesar el Paseo de Gómiz para cruzar la avenida de Juan Bautista Lafora en dirección a Plaza del Mar hay unos semáforos que no están alineados (uno enfrente del otro), ni sincronizados en sus luces, lo que crea confusión, pasando algunos peatones en rojo, porque el de enfrente del otro sentido, está en verde. Lo considero peligroso y sería bueno modificarlo para mejorar esta situación. Aprovecho también para señalar que se echan en falta muchas placas con el nombre de las calles en Alicante.
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