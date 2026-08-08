Decido dirigirme a su medio de comunicación, del que soy asiduo lector, para denunciar y expresar mi disgusto y malestar, que coincide con numerosos vecinos de la playa de La Almadraba, de la que recientemente se daba noticia en INFORMACIÓN sobre la nueva remodelación del parque y viales frente a esta playa, pero cuyos trabajos han dejado completamente abandonada la propia playa de La Almadraba, que ha quedado como un inmundo barrizal, llena de fango negro, con olores pestíferos, y algas podridas, sin limpiar, además de no renovar con arena blanca como se hace en la Albufereta, lo que imposibilita, y hace hasta insalubre, disfrutar de la misma playa como solíamos hacerlo hasta hace dos años, cuando empezaron las obras...

También quiero resaltar la ausencia de otros servicios habituales hasta hace tan solo dos años, como la instalación y/o concesión de sombrillas, hamacas y el agradable chiringuito de playa, que hacían de este lugar un bonito rincón "azul" de la Costa Blanca, distinción que, seguramente, habrá perdido por el deplorable aspecto que presenta en la actualidad, a pesar del importante presupuesto invertido en balde.

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En mi deseo de que mi comentario constructivo merezca su atención para actuar en consecuencia.