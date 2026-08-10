Hay que defender la democracia a diario

Sin demora alguna, todos debiéramos hacer una reflexión necesaria sobre el momento que vivimos. Más allá de que sostengamos disímiles opiniones políticas entre nosotros, resulta difícil ignorar la enorme preocupación que muchos sostenemos ante el avance de discursos que cuestionan derechos, libertades y el respeto a la diversidad. Y todo esto en base al fragante y despiadado aumento de la ultraderecha. Necesitamos tener un futuro mejor para que pueda ser vivido por aquellos que nos sucederán. Ese sentimiento es compartido por muchas personas que aspiran a legar a las nuevas generaciones una sociedad más justa, tolerante y democrática. Igual, por eso, es que hay que advertir del peligro de la expansión de ideologías autoritarias, ya que la libertad y los derechos nunca deben darse por garantizados, aunque sean grandes logros alcanzados. Conservarlos requiere compromiso constante de todos.

En tiempos de desencanto, es frecuente escuchar que “todos los políticos son iguales”. Sin embargo, renunciar al voto debilita la democracia y reduce la capacidad de los ciudadanos para influir en el rumbo de su país. Participar, exigir responsabilidad y elegir a quienes mejor representen nuestros valores, es cosa de todos. Votar sigue siendo una herramienta eficaz para proteger la democrática. La indiferencia favorece el avance de quienes desprecian el pluralismo y las libertades. Es responsabilidad nuestra fomentar el diálogo, el respeto y la convivencia, rechazando cualquier forma de intolerancia o extremismo. Debemos promover una cultura de respeto, igualdad y compromiso cívico. Así podremos ofrecer a las próximas generaciones un futuro más libre, más justo y más esperanzador. Dile “no” al fascismo y su intolerancia.