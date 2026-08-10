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Los invisibles

05/08/2026 Varias personas se asean en las duchas públicas, en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje de los migrantes que permanecen en Ceuta, &quot;unos 2.500&quot; según informaciones de la Delegación del Gobierno, tras la entrada masiva registrada la pasada semana, al objeto de denegar o conceder las solicitudes de asilo. SOCIEDAD Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

05/08/2026 Varias personas se asean en las duchas públicas, en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje de los migrantes que permanecen en Ceuta, "unos 2.500" según informaciones de la Delegación del Gobierno, tras la entrada masiva registrada la pasada semana, al objeto de denegar o conceder las solicitudes de asilo. SOCIEDAD Gabriela Sardá Núñez - Europa Press / Gabriela Sardá Núñez - Europa / Europa Press

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Diego Gavilán Martín

Observo el contexto sociopolítico global de rechazo al inmigrante pobre o que no tiene nada. Se puede detectar el uso ideológico que se da a la cuestión de la seguridad de las fronteras frente a «los invasores», que representan el mayor peligro para un país. Un relato que los niños aprenden de forma instintiva de los mayores, sin ser conscientes del enorme poder de los discursos hegemónicos violentos y clasistas.

No es tanto una cuestión de raza, cultura o religión, sino de ser o no ser, de tener o no tener, de ser visible o invisible. Es más bien una defensa a ultranza de un determinado nivel de vida frente al de los innombrables. «Esos» que tanto nos inquietan e incomodan. Este panorama de indiferencia retrata una realidad en la que nos hemos desconectado del sentido de lo humano, de la vida.

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En este contexto deshumanizado, resuenan las palabras del papa y del dalái lama que contienen lo que todo sistema educativo debería preservar como su tesoro más preciado: la compasión. Un mirar, un comprender. Un sentir por «el otro». Un estar en el mundo, en el que la dignidad humana se imagina, se sueña y se hace realidad en las aulas. Es una tarea educativa que tiene sentido frente a otras, tan vacías. Tan ausentes.

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