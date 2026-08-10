Los invisibles

Observo el contexto sociopolítico global de rechazo al inmigrante pobre o que no tiene nada. Se puede detectar el uso ideológico que se da a la cuestión de la seguridad de las fronteras frente a «los invasores», que representan el mayor peligro para un país. Un relato que los niños aprenden de forma instintiva de los mayores, sin ser conscientes del enorme poder de los discursos hegemónicos violentos y clasistas.

No es tanto una cuestión de raza, cultura o religión, sino de ser o no ser, de tener o no tener, de ser visible o invisible. Es más bien una defensa a ultranza de un determinado nivel de vida frente al de los innombrables. «Esos» que tanto nos inquietan e incomodan. Este panorama de indiferencia retrata una realidad en la que nos hemos desconectado del sentido de lo humano, de la vida.

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En este contexto deshumanizado, resuenan las palabras del papa y del dalái lama que contienen lo que todo sistema educativo debería preservar como su tesoro más preciado: la compasión. Un mirar, un comprender. Un sentir por «el otro». Un estar en el mundo, en el que la dignidad humana se imagina, se sueña y se hace realidad en las aulas. Es una tarea educativa que tiene sentido frente a otras, tan vacías. Tan ausentes.