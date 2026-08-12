Así ni renace Alicante, ni la terreta enamora

Sr. Director:

Hasta el domingo 16 de agosto puede visitarse en el Palacio El Portalet de Alicante la exposición Expo Photo Nature, una muestra fotográfica de las montañas alicantinas patrocinada por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y varias empresas privadas.

La visita resulta decepcionante. Algunas fotografías están despegadas del marco por las esquinas; otras, colocadas en posiciones evidentemente incorrectas, y algunas incluso yacen directamente en el suelo.

Las salas están, además, inundadas de carteles y folletos publicitarios de un conocido parque temático privado que, por cierto, ni siquiera se encuentra en el municipio de Alicante.

Tampoco la página web de la exposición está a la altura: resulta elemental, de navegación poco intuitiva y con información escasa y poco atractiva.

Si el objetivo es fomentar la sensibilidad, el respeto y la emoción por nuestro medio ambiente y por nuestra «Terreta», resulta difícil considerar conseguido ese propósito cuando no se predica con el ejemplo.

Las fotografías merecen un trato acorde con el esfuerzo de quienes las han creado y cedido.

Noticias relacionadas

Y lo más triste es que esta sensación de dejadez no sorprende al visitante: parece otro reflejo del abandono al que los alicantinos nos hemos ido acostumbrando, en una ciudad que necesita, más que propaganda, cuidado, atención y autoestima. Atentamente.