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Crisis de Ceuta

10/08/2026 Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. SOCIEDAD Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

10/08/2026 Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. SOCIEDAD Gabriela Sardá Núñez - Europa Press / Gabriela Sardá Núñez - Europa / Europa Press

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Sebastián Fernández Izquierdo

Invasión orquestada por el gobierno marroquí, procedimiento de extorsión y chantaje al gobierno español, acción para evidenciar la vulnerabilidad y fragilidad de la frontera española y para ridiculizar la soberanía nacional de España, as en la manga para futuras negociaciones, toque de atención sobre los nuevos equilibrios geopolíticos, venganza de Trump. Los analistas hacen sus interpretaciones, mientras el gobierno español se ve forzado a omitir cualquier referencia a la evidente responsabilidad de Marruecos.

No me preocupa un eventual conflicto con Marruecos, que también. Lo que me aterra es constatar la facilidad con la que se puede manipular la mente de decenas de miles de jóvenes con la ayuda de las redes sociales, y dirigirlos, cual rebaño de marionetas hacia una aventura que en el mejor de los casos estaba destinada al fracaso y en el peor a la muerte. Me aterra la facilidad con la que se puede utilizar una masa de jóvenes como arma arrojadiza, sin ninguna consideración por las vidas que se puedan perder, y que de hecho, se han perdido. ¿Quién se responsabilizará por esas muertes? Nadie. Me aterra el uso maquiavélico de las redes sociales para convertir a una masa de humanos desinformados y desesperados en proyectiles que se lanzan contra un enemigo. Y cada vez en este mundo hay más humanos, jóvenes o no, desinformados y desesperados, prestos a ser usados como marionetas o como proyectiles, por no se sabe quién, para no se sabe qué.

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