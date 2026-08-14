Cartas de los lectores
No habría que recordar lo de la limpieza
Jorge Vicuña Martínez
Hay un paseo, parque del periodista José Picó, que da gusto verlo de limpio, bien cuidado con tres o cuatro operarios/jardineros todos los días. Sin embargo, las calles adyacentes que están más abajo de la calle Montesinos, explanada de tierra y parque de palmeras paralelo a la calle Granja de Rocamora, hay que recordar muy frecuentemente que lo limpien, que corten los matojos, (hace unos días los cortaron pero recordándoselo), que recojan la suciedad, etcétera. Tan solo hay un operario y a veces ni lo vemos porque tiene que cubrir mucha extensión, está él solo. Por favor, gestiónenlo bien, una empresa por un lado, otra empresa por el otro, una zona cuidada la otra deja mucho que desear. No se entiende, se debe de limpiar todo por igual.
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