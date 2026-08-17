El eclipsado agosto está diplomado

Relato veraniego inspirado por el eclipse solar: Sí, todos los meses de agosto desde 2010. Un domingo. Cuando comienza el sopor más cálido de la tarde. Mientras las calles vacías se llenan de un pesado silencio. En el momento en que todo está cerrado. Pasada la Virgen de agosto. Entonces, el diploma al mérito por la ciudad, el que me otorgó por unanimidad y gran generosidad la corporación municipal, cambia de pared. De alcayata. No de habitación.

Para recordar que hay que seguir avanzando y mejorando como ciudadanos. Sobre todo, mirando el ajetreo que pronto traerá septiembre. Porque, el diploma al mérito, se concede a personas o instituciones que hubieran desarrollado en forma continua un trabajo que beneficie a la ciudad contribuyendo a su mejora o a mantener su carácter propio. Así lo proclama el reglamento de honores y distinciones. Y eso es muy serio. Hay que intentar crecer cada día. Con labores que ayuden al entorno de mil maneras posibles. Con pequeños detalles. Casi siempre, de forma simple. Ayudando a mantener el carácter, que llega de lo meramente local a lo ampliamente universal. Como tantos vecinos que aman "la millor terreta".

Noticias relacionadas

Como cuando se tremola un pendón. Muevo el diploma de sitio. Enarbolar el diploma, cada agosto, es como una dolorosa protesta frente a las graves injerencias provocadas en Ceuta y sus consecuencias, los casos de corrupción, los desastres de los incendios, riadas y terremotos, la crispación, el calor extremo, la erosión democrática o la falta de paz mundial. Otras distinciones no, solo tiene ese privilegio el diploma. En el eclipsado agosto. ¡Como una genuina manifestación de queja!