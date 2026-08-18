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Cartas de los lectores

Agradecimiento por la atención médica y humana recibida

El Hospital de Elda, en una imagen reciente.

El Hospital de Elda, en una imagen reciente. / S. RODRÍGUEZ

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Alfonso Moltó Clement

Estimadas direcciones y equipos profesionales de los hospitales de Elda y Doctor Balmis, me dirijo a ustedes mediante esta carta para expresar mi más sincero agradecimiento por la excelente atención, profesionalidad y calidad humana recibida durante mi reciente ingreso hospitalario, el proceso de tratamiento, la intervención quirúrgica y el posterior seguimiento médico llevado a cabo en sus centros sanitarios (entre el 21 de julio al 11 de agosto de 2026).

Deseo destacar de manera muy especial la labor de los doctores y doctoras, así como de los equipos de enfermería, auxiliares, celadores y personal de limpieza de las unidades de UCI, Urgencias y de la 3ª planta del Hospital de Elda y la 5ª planta del Hospital Dr. Balmis. Su trato cercano, su vocación, dedicación y constante apoyo no solo han facilitado enormemente mi recuperación, sino que nos han aportado a mí y a mi familia una inmensa tranquilidad en los momentos más delicados.

Les ruego que hagan extensivo este reconocimiento a todo el personal de los servicios implicados, ya que su esfuerzo y compromiso diario con la sanidad pública merecen todo nuestro elogio y gratitud.

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Agradeciendo de nuevo su excelente labor, les saludo atentamente.

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