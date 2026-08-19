Cartas de los lectores
¡Ay, Pepa!
María Luisa Cebrián Cebrián
Se habla mucho de una muerte digna, pero ¿estamos garantizando una vida digna a quienes llegan a la vejez?
Mi madre, Pepa, tiene ochenta y nueve años, alzhéimer y vive en la residencia de personas mayores «La Florida» en Alicante.
Se desplaza en silla de ruedas y depende completamente de quienes deben cuidarla. Yo confiaba en que estaba en un lugar seguro. Hoy ya no puedo mirar hacia otro lado.
Falta personal y, cuando falta, desaparece el tiempo para levantar de la cama a nuestros mayores, que permanecen encamados según albedrío, ayudarlos a comer, escucharlos, atender sus dolores o avisar a sus familias.
Entonces llegan frases que ningún hijo debería escuchar: «Hoy no podemos levantarte Pepa», «hoy doble pañal», «hoy no bajas, te quedas en el pasillo», «no hay personal» ...
No cuestiono a trabajadores que hacen lo imposible. Cuestiono un sistema que considera suficiente lo que no lo es: ambiente rancio y triste, estructuras obsoletas, ascensores averiados, aires acondicionados que no funcionan.
¡Pepa, abanícate!
Nuestros mayores no son cuerpos que mantener hasta que termine el día. Son personas con historia, sentimientos y dignidad. Necesitan profesionales con formación de verdad, atención y humanidad. Necesitan que las instituciones cumplan con su deber.
Hoy es Pepa. Mañana seremos nosotros.
No pido compasión. Exijo dignidad.
Que nadie tenga que gritar para ser escuchado, esperar para ser levantado, ni quedar olvidado por la precariedad y la débil supervisión. ¡Vergüenza!
Pepa no necesita lástima. Necesita atención. Necesita dignidad.
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