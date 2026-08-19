Si estás valorando visitar Perú, esta columna puede interesarte

Amigo lector, sé que estás triste y compungido porque te he abandonado estas dos semanas. Pero tengo una buena excusa: hemos estado de viaje por Perú. ¿Es un viaje que recomiendo? Absolutamente. ¿A todo el mundo? Va a ser que no.

En primer lugar, necesitas un “presupuesto”, ya que, por mucho que los hoteles de tres estrellas (no necesitas más, de noche caerás rendido) y los restaurantes sean infinitamente más baratos que en España, ya únicamente el sopapo que te pega la compañía aérea (más fuerte que Topuria) te deja tieso. Añádele que, si quieres conocer mínimamente Perú, necesitas 15 días, desplazarte dentro del país y pagar un guía. Ir por libre dudo que sea adecuado. Si bien no es un viaje prohibitivo, tampoco es apto para todos los bolsillos.

Tampoco es un viaje indicado para viajeros comodones, que salen del hotel a las 9 y vuelven a las 14 h para comer, dormir la siesta y descansar por la tarde. Nuestro viaje ha sido un no parar, con jornadas maratonianas que empezaban de madrugada. Sin duda, vamos a necesitar unas vacaciones… Para descansar de estas vacaciones.

Un tercer inconveniente es la altura de Cuzco y los Andes. Fácilmente, tendrás cierta fatiga y dolor de cabeza, ya que respirarás infinitamente peor al haber menos oxígeno. Esto no afecta exactamente igual a todo el mundo… pero lo notarás.

Y, por último, está claro que volar 12 horas, más 7 horas de diferencia horaria, con un jet lag que algunos llevamos fatal, hará que más de uno prefiera un destino europeo. Por no hablar de que es el país de las cuatro estaciones. Según donde estés, vas a tener frío, calor o entretiempo.

Hablamos de un país poco desarrollado, pero también muy seguro, en el que sus habitantes tienen una educación exquisita… Que ya me gustaría que tuviéramos nosotros. Si España necesita inmigrantes, ¿no sería más lógico traer peruanos, en vez de a personas que no hablan nuestro idioma y viven de paguitas?

Vayamos ahora a los puntos del viaje. Lima es una ciudad con 13 millones de habitantes, el tercio de la población del país, que, más allá de algún museo y unos cuantos restaurantes fabulosos (en uno nos encontramos a Jordi Cruz), no tiene prácticamente ningún interés. Así que, si te puedes saltar la visita, hazlo y dedica tu tiempo a otros enclaves. El tema es que es el único aeropuerto internacional, así que vas a tener que dormir allí alguna noche.

Tres horas al sur tenemos Paracas. Ya te estoy viendo haciendo el chiste fácil, amigo lector… que nos vamos conociendo. Aquí tienes varios lugares imprescindibles, como las Islas Ballestas (que las llaman las Islas Galápagos para pobres), unas dunas junto a un oasis, y, sobre todo, la reserva natural, que es un paisaje incluso más lunar y hermoso que el de Lanzarote. Y eso que yo soy un enamorado de esa isla canaria, aunque debo de reconocer que las dos veces que hemos ido, nos hemos tenido que pagar el pasaje de nuestro bolsillo y jamás hemos podido dormir con nuestra familia gratis en un palacio público.

Desde aquí nos vamos a la zona andina. Cuzco y alrededores, y, a tres horas, la montaña de Palccoyo. La montaña de colores nos dijeron que parece Benidorm en agosto…, así que no fuimos. Fuera de los problemas de altura antes explicados, me parece una parte de Perú preciosa, y con unos restos arqueológicos bastante bien conservados. Y con el colofón de Machu Picchu; mis altísimas expectativas se vieron superadas, me pareció lo más espectacular del viaje. Eso sí, el desastre que se montó en la estación de tren para llegar allí fue flipante. Yo creo que deberíamos de aprovechar la experiencia de nuestro ministro Oscar Bridge over troubled waters, y enviarlo allí un par de años, para que les explique a los peruanos sus amplios conocimientos sobre temas ferroviarios.

Terminamos nuestro recorrido en la selva amazónica junto a Puerto Maldonado, frontera con Bolivia. Tal vez fuera lo más sorprendente del viaje, para una familia alicantina no acostumbrada a ver anchos ríos, tanto verde, guacamayos, monos, caimanes y otros animales cuya existencia ignoraba.

Sin entrar en el tema político, me ha parecido curioso que la hija de Fujimori, que no era precisamente una persona ejemplar, sea ahora presidenta. Es algo así como que el nieto de un militarote gordezuelo, afeminado, incompetente (según palabras textuales de Javier Cercas en Soldados de Salamina) fuera nombrado presidente de nuestro país. Sería un poco raruno.

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Terminaré con una anécdota personal. En agosto de 1997 estábamos embarazados, y buscábamos un nombre masculino que no fuera ni muy raro, ni muy común. Me pilló leyendo Lituma en los Andes. Así que ya sabes por qué nuestro hijo mayor tiene el nombre de un Premio Nobel de literatura peruano.