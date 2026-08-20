Durmiendo al fresco

Alicante es una ciudad abierta y acogedora, pero cada vez resulta más habitual encontrar bancos, portales, cajeros y parques convertidos en improvisados dormitorios.

Comprendo que detrás de muchas de estas situaciones hay personas que atraviesan verdaderas dificultades. Precisamente por ello, el Ayuntamiento dispone de servicios municipales de atención y asistencia social que deberían poder intervenir, ofreciendo alternativas a quienes carecen de un lugar donde pasar la noche.

Pero solidaridad y convivencia no deberían ser conceptos incompatibles. También hay que preservar el descanso, la limpieza, la seguridad y el uso adecuado de nuestros espacios públicos. Las ordenanzas municipales están para algo y deberían hacerse cumplir.

Quizá hemos perdido la capacidad de exigir unos mínimos de respeto y decoro. Y que existan problemas mucho más graves, como los que estamos viendo en Ceuta, no significa que debamos acostumbrarnos a los problemas cotidianos de nuestras ciudades.

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Alicante debe seguir siendo una ciudad solidaria, pero también una ciudad ordenada y limpia. Atender a quien lo necesita y hacer cumplir las normas no son caminos diferentes: forman parte de la misma responsabilidad.