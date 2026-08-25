Fuegos devastadores y héroes anónimos

Recientemente y todavía colea, la enorme euforia y satisfacción y felicidad que hemos disfrutado por el triunfo de nuestra Selección en los mundiales de fútbol.

Es digna de elogio la gesta de estos muchachos que, con sus virtuosas cualidades para este deporte del fútbol, y su actitud de equipo unido a la sabiduría de su magnífico entrenador, han conseguido unir como una piña a todo el pueblo español. No sé lo que durará, por encima de discrepancias e ideologías. Han hecho historia y sus nombres prevalecerán para siempre. Han recibido un merecido homenaje, fiesta y un clamoroso y multitudinario pasacalles y también un suculento premio económico y, para colmo de bienes, sin ninguna lesión importante.

Tras lo dicho, no tengo por menos que exponer mi reflexión ante los triunfos de otros héroes, cuyos nombres propios desconocemos, que, exponiendo sus vidas con su trabajo a pie de obra, en este caso, a pie del fuego, nos han protegido, han salvado todos los bienes que han podido y también vidas, apagando esos fuegos gigantescos. Vaya mi felicitación y reconocimiento no solo a los bomberos y voluntarios, sino a las Instituciones que han participado: UME, Protección Civil, Policías, Guardia Civil, etc, y a sus dirigentes y organizadores que han conseguido lo que parece imposible, que con decenas de miles de evacuados no haya habido ni una sola víctima mortal. Tampoco olvidar la actitud ejemplar y solidaria de los ciudadanos.

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¿Acaso no se merecen estos héroes, o una representación de ellos, un pasacalle y una aclamación y fiesta de reconocimiento popular? Tanto, por no decir más, que los futbolistas, ante su actitud heroica exponiendo sus vidas, con resultados de heridos incluso con víctimas mortales por una vocación de servicio y ayuda ante estas catástrofes, eso sí, con un modesto sueldo que les permite como a la mayoría de los trabajadores hacer números para llegar a fin de mes. Véase las diferencias entre unos y otros héroes… Es la condición humana.