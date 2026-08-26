Cartas de los lectores
Se acerca el nuevo curso
Antonio Alaminos
Se va acabando agosto y se avecina el comienzo de un nuevo curso académico, laboral y político. Ánimo y buen inicio para todos. Que se terminen los terremotos en el sureste de nuestra península, en la vecina Granada, será lo mejor de lo mejor. Además, si los partidos quieren abrir todavía más la precampaña electoral aquí estamos la ciudadanía esperando.
Enseñar la fuerza suele ser la manera más eficaz de no usarla. Debería ser más bien una invitación para acordar una posible mejora en la ley electoral. Aunque esto no quieran ni oírlo quienes están siempre marcando distancias. Es decadente estar reprochando de forma continuada las maneras y los programas a los contrincantes, simplemente porque sí. Lo contrario sería saber negociar, pero los puentes están dañados. El equilibrio tiene su aquel y en la vida hay muchos errores que intentar enmendar.
En España se viven demasiadas evasiones de problemas y negaciones de responsabilidades. Faltan más personas dotadas de resortes que defiendan aquellos valores esenciales que ayudan a construir con magnanimidad. La crispación agota y la prosperidad solo es fruto de consensos y del duro trabajo diario de cada cual. Así que, positividad y menos rollos.
La Transición, con sus deficiencias, siempre será un horizonte a tener en cuenta. ¿Todo cambiará a mejor para jóvenes y mayores? ¡Adelante, la prensa, INFORMACIÓN de Alicante, contribuye al avance de la sociedad!
Suscríbete para seguir leyendo
- Orihuela cierra las playas de la Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales
- Un meteotsunami deja imágenes insólitas en Alicante: Aemet explica qué ha pasado en Santa Pola y Xàbia
- Benidorm se anticipa a los problemas y personaliza el turismo con su nueva plataforma inteligente
- Fue el primer tren turístico de España: el 'Limón Express', una pieza de la historia de Alicante que rueda lejos de la provincia
- El mejor pueblo de Alicante para ver las estrellas en una noche de verano: fresco incluso en agosto y rodeado de montañas
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
- Pola Park renovará otros 40 años en Santa Pola a cambio de atracciones más eficientes, nuevas zonas verdes y aparcamientos
- Alicante admite carencias en el transporte público y apuesta por la avenida de Dénia como pieza clave en el nuevo Plan General