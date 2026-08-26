Se acerca el nuevo curso

Se va acabando agosto y se avecina el comienzo de un nuevo curso académico, laboral y político. Ánimo y buen inicio para todos. Que se terminen los terremotos en el sureste de nuestra península, en la vecina Granada, será lo mejor de lo mejor. Además, si los partidos quieren abrir todavía más la precampaña electoral aquí estamos la ciudadanía esperando.

Enseñar la fuerza suele ser la manera más eficaz de no usarla. Debería ser más bien una invitación para acordar una posible mejora en la ley electoral. Aunque esto no quieran ni oírlo quienes están siempre marcando distancias. Es decadente estar reprochando de forma continuada las maneras y los programas a los contrincantes, simplemente porque sí. Lo contrario sería saber negociar, pero los puentes están dañados. El equilibrio tiene su aquel y en la vida hay muchos errores que intentar enmendar.

En España se viven demasiadas evasiones de problemas y negaciones de responsabilidades. Faltan más personas dotadas de resortes que defiendan aquellos valores esenciales que ayudan a construir con magnanimidad. La crispación agota y la prosperidad solo es fruto de consensos y del duro trabajo diario de cada cual. Así que, positividad y menos rollos.

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