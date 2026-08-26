¿Por qué culpabilizamos siempre a los demás?

Leí hace tiempo un artículo de la profesora madrileña Inmaculada Gómez Martín, que decía que "vivimos atrapados en la sociedad de la culpabilización y la penalización". Muchas veces lo importante no es resolver el problema, lo auténticamente decisivo es señalar con el dedo al presunto culpable. Y, cuando señalas, hay tres dedos que apuntan hacia ti y uno que se abstiene. Creo que hay un dicho inglés parecido. Para tapar tus carencias, amparándote en tus galones, machacas a los demás. Y, ¿qué pasa si tu empleado hace bien el trabajo? ¿Le felicitas? Amigo empresario, no es lo mismo estar en la flor de la vida, que ser un capullo. Ser buena persona no es condición suficiente para ser un buen profesional… pero es altamente necesaria.

Noooooo, buscarás los errores, incluso los más mínimos, como una coma mal colocada, y los enfatizarás. ¿Cuál es el resultado? Que tu subordinado desarrolle atiquifobia, es decir, un miedo excesivo e injustificado a cometer errores. El problema no es el fracaso, sino las consecuencias del mismo, al que falla se le ridiculiza. Existe una regla infalible: a mayor presión, mayores son los errores. Como dijo el escritor y crítico de arte alemán Gotthold Ephraím Lessing: "Más de uno se equivocó por miedo a equivocarse".

Hoy en día hay una indulgencia tremenda con los hijos en el colegio, traen a casa un aprobado raspado, y se monta una fiestuki con majorettes y orquesta para celebrarlo… Pero cuando yo era un crío, ocurría exactamente lo contrario. Se amplificaban nuestros errores, y me consta que algunos compañeros de clase eran castigados muy severamente, incluso aprobando todas las asignaturas. Y en la universidad, no eres más que un desempleado medio alcoholizado que suspende la mitad de las asignaturas y, aun así, algunos padres estarán orgullosos de ti… porque has aprobado la otra mitad.

Fill meu, cuando alguien se equivoque, sé más indulgente, ya que los errores son parte de la vida misma. Y, desde luego, como cantaban los Rodríguez, no importa el problema. Concéntrate en encontrar la solución, en lugar de buscar al culpable. ¿Qué pasa, que tú eres infalible, perfecto, y jamás metes la pata? Escuchemos más y señalemos menos. El problema no es que alguien se equivoque, lo auténticamente dramático es la negligencia y la holgazanería. Esa gente que se despierta sobresaltada, pensando que llega tarde al trabajo, y, cuando se espabilan... resulta que ya estaban allí. Por cierto, cuando alguien te toma por el pito del sereno, ¿a qué pito se refieren? Aunque tampoco sé si el sereno es el señor de la lamparita o alguien muy tranquilo.

El aprendizaje se basa en errores, y es el arte más difícil. No consiste en no caerse nunca, sino saber levantarse y continuar el camino iniciado. Y date cuenta, amigo lector, que la única persona que nunca comete errores... es la que no hace nada en absoluto. Cuando tienes razón, nadie lo recuerda. Cuando estás equivocado, nadie lo olvida. El éxito y el fracaso no son simétricos, y el peso social del fracaso es mucho mayor. No es casual que la sabiduría popular señale que del árbol caído todo el mundo hace leña. Siempre se habla siete veces más de lo negativo que de lo positivo. Piensa que nadie lo hace bien todo el tiempo, ningún equipo gana todos los partidos, ningún presidente del Gobierno acierta en todas sus decisiones (sé lo que estás pensando, amigo lector… soy capaz de escuchar tus risas ahora mismo), y ningún empresario tiene todas sus empresas en beneficio. Cuando pintan bastos, siempre habrá gente con la escopeta cargada. Y, cuando pintan oros, tienes que aprender a vivir con ello, porque las críticas son consustanciales al éxito.

Y, cuando te des cuenta que no puedes cumplir, admítelo y retírate, en lugar de criticar a todos. Reflexionemos sobre nuestras propias acciones con sinceridad. Como dijo Herbert Von Karajan: "El arte de dirigir consiste en saber cuando hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta". La vida es como la WiFi: depende de la conexión que tengas con las personas cercanas, y si tienes la energía adecuada.

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No te fustigues por tus errores. Henry Ford dijo que “el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo de una manera inteligente”. Como escribió el prestigioso consultor Emilio Piñeiro: “El pasado no es un lugar de arrepentimiento, sino una fuente de sabiduría que ilumina el camino hacia adelante”. No sufras por no ser el más listo ni el más brillante. El hecho que la medusa haya sobrevivido 650 millones de años a pesar de no tener cerebro nos da esperanzas a los que tenemos menos luces que una narcolancha.