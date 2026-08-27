Incendios inaceptables

España es el tercer país europeo con mayor masa forestal detrás de Suecia y Finlandia, con más de 18 millones de hectáreas.

Este año llegaremos, si nada lo remedia, a casi 300.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Mas de la mitad del total de toda Europa.

A este paso en unos 40 años no quedarán bosques en España. A mí me parece inaceptable esta situación y creo que no somos conscientes de lo que estamos perdiendo. Bien sea por negligencia por tormenta seca por las olas de calor, por voluntariedad en hacer fuego el hecho es que una vez que comienzan los fuegos los miles de hectáreas van cayendo sin que nadie lo detenga. Falta de medios, sequedad extrema, orografía peculiar, calor intenso, la realidad es que todos los años desde hace más de 40 en los veranos se destruye parte de nuestro patrimonio ambiental con las consecuencias que eso supone.

Los medios de comunicación tienen un filón muy socorrido cada verano dando una cobertura muy superficial y siempre poniendo el foco en las vidas y propiedades que se salvan, que siendo lo más importante, no es lo que realmente se quema.

Todo está ingente masa forestal está con un 72% de su totalidad en manos privadas y aunque la ley del monte obliga a mantener limpias todas estas zonas, pues parece que no es así.

Los políticos en su línea sin asumir responsabilidades y siempre llegando tarde. Los incendios se apagan en invierno no en verano, llegamos tarde otro verano más. No se hacen cortafuegos, los campos antes cultivados y ahora abandonados suponen una fuente de combustión terrible.

No quiero olvidar mi más absoluta admiración y respeto por las brigadas forestales que se dejan la piel para sofocar estos mega incendios, muchas veces en unas condiciones laborables lamentables. Estos son los auténticos héroes de esta lacra.

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O desde la administración central se trabaja por la firma de un gran pacto contra los incendios o España será un desierto.