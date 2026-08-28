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Algo más que oro han robado

Imagen de archivo del Tesoro de Villena expuesto en el Muvi.

Imagen de archivo del Tesoro de Villena expuesto en el Muvi. / Rafa Arjones

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María Cuchillo Ibáñez

Reconozco que soy poco villenera, que me fui de allí –se me llevaron– con siete años y que no disfruto de sus Fiestas de Moros y Cristianos. Pero, no sé por qué, algo se me ha roto esta mañana cuando me desperté con la noticia del robo del tesoro...

Será porque, siendo yo adolescente, conocí su historia y sus piezas de la mano del arqueólogo José María Soler. Él me abrió las puertas del mayestático Ayuntamiento de Villena para darme a conocer, con cariño y conocimientos, aquel tesoro que entonces no supe apreciar...

O será porque con el paso del tiempo recibí como regalo unos aretes de oro que eran fiel réplica de los brazaletes íberos, finamente labrados...

O quizás porque acudí a conocer el nuevo museo al poco de abrir sus puertas, y tuve el placer de ir acompañada de mi nonagenaria y villenera tía Maruja y de mi alicantino hijo Noel...

O tal vez porque este robo ha desgajado de mi vida los planes que labré con mis amigos para llevarles a conocer el tesoro de mi pueblo, el de oro y el de piedra.

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Algo se ha roto, y es mi historia, mi infancia, mi presente y cosas que me quedaban por vivir.

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