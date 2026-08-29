Se acercan las fechas de finalizar mis vacaciones de verano y siempre la melancolía se instala en mi corazón hasta que me hago a la idea de no ver el mar todos los días, ni el perfil moruno del castillo de Santa Bárbara cuando me baño bajo su mirada, ni pasear sobre su fina arena, tan suave, que parece terciopelo, ni el precioso paseo de las teselas con sus palmeras casi arañando el cielo, ni pasearme al atardecer por el moderno paseo que han construido alrededor del puerto, con unos bancos de madera comodísimos que invitan a descansar y observar los barcos que entran y salen después de un día de paseo marítimo.

Tampoco podré asombrarme de la cantidad de pescado que nos regala nuestro Mediterráneo, que en este mercado de abastos parece que se derrama en sus puestos. Todavía recuerdo el disgusto que se llevó mi nieto porque no le dejé llevarse a casa una cabeza de pez espada, que el pescadero se empeñaba en regalarle.

Podría estar enumerando las maravillas que ofrece esta ciudad a sus ciudadanos nativos que, por cierto, este año, ante la avalancha de turistas y mendigos han sido absorbidos.

Pero, a pesar de todas estas maravillas que nos ofrece esta ciudad me pregunto, ¿por qué será que este año no tengo tanta pena en que se acaben mis vacaciones?, ¿será porque la ciudad está más sucia que nunca?

¿Será porque muchas de las entradas a los bares y restaurantes tienen un dedo de grasa negra que me hace preguntarme, estarán también así sus cocinas? Excluyo la acera de dos restaurantes, en la calle Manero Mollá, que son limpiados concienzudamente todas las mañanas, por dos de sus empleados. ¿O será por el rastro que dejan sus bolsas de basura cuando las arrastran hasta los contenedores? ¿No hay nadie de orden público que les obligue a limpiarlo?

¿O será porque dentro de poco el pavimento de la ciudad estará toralmente cubierto de chicles que la gente escupe, sin ninguna vergüenza, al suelo?

¿O será que La Rambla, que era una avenida preciosa, ha perdido su encanto porque las tiendas de toda la vida han sido sustituidas por supermercados o tiendas de souvenirs y restaurantes de comida rápida, colonizadas por mendigos que se pasan el día tirados en el suelo sobre sus orines y restos de comida? No, ya no me gusta pasear por La Rambla.

Ahora, yo le pregunto al señor alcalde:

¿No se podría crear un departamento que cuidase de la limpieza de la ciudad y que se ocupase de todas estas “pequeñeces” que si se arreglasen podrían hacer la vida más agradable?

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