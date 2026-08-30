El compromiso

El cuidado de las personas mayores es una responsabilidad que nos compete a todos como sociedad. El edadismo tiene que rechazarse, no es nada cristiano. Cada vez hay más personas que alcanzan la llamada tercera edad y necesitan el apoyo de todos nosotros para su autonomía y calidad de vida. Casos de ancianos que viven solos, se caen, no se pueden levantar y han tenido que rescatarlos los bomberos, y eso que algún vecino ha podido llamar, porque le han dejado las llaves del piso. Se agradece que ya hay personas acompañantes oficiales de ayuntamientos que pasan tiempo con esas personas solitarias en sus vivencias, las escuchan y conversar con ellas es pilar fundamental para su bienestar emocional. También esas acompañantes les ayudan a los ancianos a las tareas domésticas y les llevan los alimentos preparados para su sustento diario, así tienen una independencia y mejor calidad de vida. También es bueno, y a ser posible, fomentar la actividad física y mental y así mantenerles en su salud física y cognitiva. Siempre la sociedad debe estar atenta a estas personas ancianas y ayudarles en todo momento, antes de que tengan un problema mayor en su soledad.