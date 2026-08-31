Cartas de los lectores
Cierre piscina cubierta en Villajoyosa
Yolanda Méndez Requena
Me gustaría saber si es aquí donde nos tenemos que dirigir para publicar en nombre de un grupo de padres y madres indignados con la gestión de nuestro Ayuntamiento respecto a la piscina municipal. Es una auténtica vergüenza que, por la incapacidad de renovar o resolver la concesión del servicio a tiempo, la instalación permanezca cerrada y sin dar servicio a los vecinos. Nuestros hijos no pueden interrumpir sus entrenamientos deportivos, por lo que nos vemos obligados a costear y organizar desplazamientos diarios hasta la piscina de La Nucía. Es inadmisible que pagando nuestros impuestos aquí, tengamos que buscar soluciones en el municipio vecino porque el nuestro es incapaz de ofrecer unos servicios mínimos de calidad por el deporte.
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