Cartas de los lectores
La falta de mantenimiento del Ayuntamiento de Alicante
Jorge Vicuña Martínez
Pese a reclamado ya por varios medios, no arreglan la acera, las baldosas sueltas de la calle Tomás López Torregrosa, desde el número 2, hasta el 10, (lateral Edif, Generalitat, Biblioteca de La Dona). Al pisar salpican el agua de riego o de lluvia, que está en el interior y es molesto, mancha el calzado, la ropa, y es peligroso. Lleva años así. Hace unos meses, por ejemplo, la acera del lado izquierdo del Mercado Central (calle Capitán Segarra) estaba muy peligrosa y hubo que reclamar su arreglo también muchas veces. Al final, la arreglaron, en mi opinión particular, haciendo una chapuza, pero bueno algo es algo. No deberían dar lugar a reclamar estas anomalías y deberían cuidar el mantenimiento.
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