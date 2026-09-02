¿Qué diríamos si Erola Jones fuera un hombre?

Y tú ahora mismo te estarás preguntando, amigo lector: ¿pero quién ...jones es Erola Jons? Soy un pedazo de poeta, lo sé. Se trata de una influencer catalana de 28 años, a quien le vendría muy bien tomar el sol en el Postiguet, que se popularizó haciendo vídeos con cámara oculta, bromeando y coqueteando, poniendo en aprieto a chicos para ligar, con millones de seguidores en Instagram y TikTok. Esta mujer está de actualidad porque la organización de la Vuelta a España 2026 la contrató para acercar la carrera a un público más joven con su contenido desenfadado. Ahora bien, su tono demasiado personal y sexualizado ha sido algo criticado... pero por lo bajini. Tengamos en cuenta también que no tiene ni idea de ciclismo, ya que, después de que Pogačar ganara la etapa, tuvo que preguntar a un espectador como había terminado la carrera. De hecho, ni conocía al ciclista esloveno… es como si te contratan para retransmitir el Mundial y no sabes quién es Messi.

Tras la polémica, la Vuelta le pidió que cambiara el tono, y se le prohibió acercarse a los corredores libremente. ¿Y qué cosas les decía a los ciclistas? Pues frases como: “A mí me gustaría ganar la Vuelta… una vuelta contigo. Yo, encantada”; entra en un vestuario masculino y dice “he visto un poco, porque se transparenta y no está mal. Me gusta”; “¿estás aquí para ganar o solo para distraer a las periodistas? Porque eres muy guapo, ¿sabes? Tanta belleza a mí me desconcentra”; “estoy mareada de ver aquí tanta malla”; “¿eres así de rápido en privado?”; “Pogachitar, ¿por qué hiperventilas cuándo me ves? Llévame a dar una vuelta a mí también”.

Vamos a ver, yo, como boomer casi sesentón no me siento ofendido, y hasta me hace gracia. Dudo que algún hombre sufra una crisis de ansiedad porque le suelten estas chorradas, más aún si vienen de alguien con un micrófono a quien le pagan por hacer un entretenimiento picante. Pero me resulta curioso que, si esta misma actitud la tiene una mujer, se trata de empoderamiento femenino… pero si es un hombre reportero quien emite estos comentarios, aquí ya hablamos de machismo, misoginia, agresión sexual, despido laboral. Apostaría a que Irene Montero diría que debería de entrar en la cárcel esa misma noche. Imaginad que la Federación de Ciclismo femenina contrata a un hombre para que vaya haciendo estas mismas preguntas y comentarios a las ciclistas. Fijo que lo cancelaban en cinco minutos. Ahora bien, si este reportero fuera de otra religión, tengo una duda: ¿se montaría la Marimorena, o hablaríamos de que hay que respetar sus costumbres y su cultura?

La creadora de contenido Erola Jons. / Redes sociales / @erolajons

Y centrémonos ahora en el deporte en sí. El deporte tiene todos los ingredientes que le pueden gustar a un ser humano cuando se trata del drama. Un tie break de tenis o los penaltis en el fútbol te acercan al ataque cardíaco. Y entonces yo me pregunto: ¿por qué los dirigentes del ciclismo creen que la gente joven sólo valora el morbo, y no valora el deporte en sí, y, por tanto, hay que buscar a una chica guapa para que haga preguntas picantonas? El razonamiento es: para que un veinteañero vea la carrera, primero tiene que ver a esta mujer haciendo el paripé. Yo creo que sería más útil que alguien le explicara a este chaval lo bueno que tiene el ciclismo como deporte. Porque al final verán las dos preguntas frívolas que hace... pero no verán la carrera. Y eso es una audiencia ficticia, de gente que ve cualquier cosa... menos el ciclismo. Es como la gente que ve, en el descanso de la Super Bowl, el espectáculo del cantante de turno, pero pasa del partido de fútbol americano.

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Ya sabéis que yo hago mucho deporte. El deporte aporta muchos beneficios, tanto a nivel social como mental. Practicarlo te permite conocer tus propios límites y aprender a afrontar la frustración cuando las cosas nos salen como esperabas, pero también a valorar la satisfacción de alcanzar tus metas. Además, te enseña lecciones importantes que pueden ayudarte a afrontar y gestionar mejor diferentes situaciones de la vida. Es como una fuente de energía y bienestar, tanto para el cuerpo como para la mente. A la gente joven, en vez de mostrarles sus “vitaminas y los nutrientes”... les damos “comida basura”. ¿Qué hace Ibai Llanos en su gala del boxeo? Mete a dos famosillos que no saben boxear. Tiene una gran audiencia, pero cero calidad. Esto me recuerda como la degradación del teatro romano era un reflejo de la degradación de la sociedad romana. Todo el mundo está pendiente del volumen, de los seguidores, únicamente se busca escandalizar y crear viralidad. ¿Necesitamos escándalos para ver deporte?