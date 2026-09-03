Cartas de los lectores
¿Cuánto cuesta realmente la acogida de un menor no acompañado?
Eliseo Pausá Martí
España ha fijado para 2026 una capacidad ordinaria de 17.081 menores extranjeros no acompañados. Su atención se financia con dinero público: Estado, comunidades, administraciones locales y fondos europeos. En última instancia, todo procede de los recursos aportados por los contribuyentes.
No existe un precio único para toda España. Los contratos y conciertos públicos que hemos analizado muestran enormes diferencias entre territorios.
Un ejemplo cercano está en Villena. En 2025, la Generalitat contemplaba en el centro Las Virtudes 92 plazas vinculadas al “Proyecto Migratorio”: 40 residenciales y otras 52 de atención temporal de emergencia. La financiación anual prevista sumaba 7,55 millones de euros, equivalente, a ocupación completa, a unos 224,98 euros por plaza y día, o aproximadamente 82.100 euros por plaza al año.
Eso no significa que cada menor reciba 82.100 euros. De esa cantidad deben salir trabajadores, alimentación, ropa, instalaciones, suministros, seguridad, transporte, administración y demás servicios necesarios. Además, los pagos se realizan según las plazas efectivamente ocupadas y justificadas.
El problema aparece después: resulta muy difícil para el ciudadano saber cuánto termina realmente en atención directa, cuánto en estructura y cuánto reciben finalmente las entidades gestoras.
Cada comunidad contabiliza de forma diferente y algunas mezclan estos gastos con el sistema general de protección de menores.
Con cientos de millones públicos implicados, España necesita una contabilidad común y transparente que permita seguir cada euro desde el contribuyente hasta su destino final.
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