Cartas de los lectores
Pensamientos
Antonio Alaminos López
Los ceutíes y melillenses piensan cuándo recobrarán la tranquilidad y normalidad. El agricultor que las aguas otoñales le sean benignas para el campo y no hagan daños. El que vive en una localidad pequeña que no se despoble. Los maestros en que no disminuya tanto el número de niños que obligue a cerrar más unidades escolares. El pensionista en cuánto subirá la pensión el año que se aproxima, para no perder más poder adquisitivo, en la salud y en sus nietos. El joven en qué le deparará el futuro laboral y personal. El político en ganar las elecciones, en acrecentar sus apoyos sociales y que sus siglas no decaigan. Las fuerzas del orden en dominar más a los narcos. El imputado en que se anule su causa. El feliz de la vida en las luces navideñas, los polvorones y belenes que no tardarán en llegar, que el tiempo pasa volando. El cura en la fe, la esperanza y la caridad. El científico en un buen y útil descubrimiento. El voluntario en la generosidad de las acciones. El artista en el público. El periodista en la actualidad. El ciclista en cruzar la meta victorioso. El escritor en sus personajes. El autónomo en su cuota mensual a la seguridad social y en la necesidad de ayudas. El pescador en la red llena. El astrónomo en el remoto universo. El empresario en mantener y acrecentar su negocio. El albañil en la falta de relevo generacional. El camarero en la subida de su salario. Los padres de familia en la conciliación. El médico en la sobrecarga. El diplomático en Marruecos, EEUU e Israel. El militar en defender la paz y la unidad. Y el concejal en su vecindario y en los baches. Por decir algo de lo mucho del más acá y del más allá...
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