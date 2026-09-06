La peor gestión municipal

¡Gestión vergonzosa!. El 1 de septiembre acudí por la tarde a nadar en la piscina olímpica del Monte Tossal y cuál no sería mi sorpresa al enterarme que la misma había quedado clausurada al baño libre, se disponía para ello la piscina cubierta de 25 metros, en tanto los únicos que podían seguir haciendo uso de la olímpica eran los clubes de natación. Mi enfado y frustración fue total ya que nunca antes se había clausurado tan pronto dicha instalación, máxime cuando todavía no ha terminado el verano. Al día siguiente escribí un correo expresando mi queja a la Concejalía de Deportes, con copia al concejal, al alcalde y los portavoces de los grupos de la oposición. Y la respuesta que recibí de la jefa de deportes fue la siguiente, que cito palabra por palabra: "El horario que usted consultó respondía a la programación inicialmente prevista".

Sin embargo, el día 1 de septiembre se produjo una circunstancia sobrevenida e imprevisible: la ausencia por enfermedad de socorristas adscritos al servicio. Esta situación imposibilitó mantener abierto al baño libre el vaso exterior con las debidas condiciones de seguridad. Al haberse conocido esta incidencia ese mismo día, no resultó materialmente posible comunicarla con mayor antelación ni actualizar a tiempo todos los canales de información. Lamentamos especialmente que la información disponible cuando realizó su desplazamiento no reflejara todavía esta modificación". A día de hoy la incidencia no se ha resuelto y, peor todavía, la piscina olímpica ha quedado definitivamente clausurada hasta la temporada que viene.