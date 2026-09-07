Cartas de los lectores
¡Pobre Tabarca!
M. Ángeles Ortuño Castañeda
La Reserva Marina de Tabarca cumple 40 años y, para celebrarlo, todos los días acuden miles de visitantes, cientos de barcos que fondear en plena posidonia, decenas de motos que campan a sus anchas… Es un ecosistema muy frágil, que apenas mide 1 kilómetro y medio y no se puede separar la tierra del mar, está todo unido. Siendo conjunto histórico-artístico y BIC, tiene su patrimonio histórico totalmente abandonado. Dispone de un enfermero todo el año y médico los dos meses estivales, cuando lo encuentran, que no es siempre. Pido a las administraciones competentes, que son muchas, que regulen todo este "desmadre". Y este ayuntamiento presume de que Tabarca, junto al castillo de Santa Bárbara es uno de los referentes histórico-turístico-culturales de la ciudad. Pues que ponga medios para su protección y conservación.
¡Gracias!
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