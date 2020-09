Las propuestas de resolución presentadas en el debate de Política General que esta esta mañana se discuten en las Cortes han separado de forma clara las posturas de Gobierno y oposición, especialmente a la hora de debatir sobre los impuestos o la política realizada por el Botànic en materia sanitaria y social . El PP ha defendido este miércoles en las Cortes Valencianas la reducción de impuestos y de la Administración valenciana, el blindaje de la sanidad pública y la prórroga de los ERTE, en una propuesta que el PSPV ha calificado de "oportunismo político" y de "poco creíble".

En el debate, la portavoz adjunta del PP Eva Ortiz ha defendido una iniciativa para reducir los directivos del sector público y altos cargos un 30 %, y a 7 las consellerias; no subir los impuestos; blindar el presupuesto sanitario, y facilitar la enfermería escolar y los test periódicos en los centros educativos.

El PP pide además, un plan de 600 millones para industria, autónomos, trabajadores y turismo, y reclama al Gobierno el cambio urgente modelo financiación, no reducir las pensiones ni congelar el salario de los funcionarios, y prorrogar los ERTE. Ortiz ha pedido "dejar el oportunismo para centrarnos en las personas", y ha instado a los grupos del Botànic que digan "sí o no" a estas reivindicaciones para "no repetir los errores" cometidos en la gestión de la pandemia, y poner soluciones.

Ha reiterado la voluntad de pactar los presupuestos por parte de su partido, y ha pedido al PSPV que ponga "sitio, lugar, hora y documentos" para hablar "de todo" y que no se deje "chantajear" por Compromís y Podem con la subida de impuestos.

Por su parte, el socialista José Muñoz, quien ha señalado que "nada es tan sencillo como sí o no", ha lamentado que el PP entienda que gobernar en coalición, tener opiniones diferentes y llegar a acuerdos sea un chantaje, y ha considerado que eso es porque a los populares "les chantajea la extrema derecha".

Muñoz ha calificado de "poco creíble" y "oportunismo político" la propuesta del PP, un partido que, según ha dicho, "tiene abiertas todas las tramas por utilizar las instituciones públicas para beneficio privado", y que donde gobierna "nunca reduce altos cargos, ni personal eventual". Ha abogado por una política fiscal progresiva, frente a la "fiscalidad regresiva" que aplica el PP; ha defendido que las enfermeras estén en los hospitales "combatiendo la covid", y ha dado la bienvenida a "la socialdemocracia" a los populares por apoyar los mecanismos para "sustentar a los trabajadores" como los ERTE.

Financiación autonómica

Por otro lado, los grupos firmantes del pacto del Botànic y el PP se han reprochado este miércoles su "inacción histórica" o sus "complejos" a la hora de reclamar al Gobierno central la reforma del sistema de financiación autonómica.

En la segunda sesión del debate sobre el estado de la Comunitat, el portavoz socialista José Muñoz ha presentado una propuesta de resolución -en nombre de todos los grupos del Botànic- en la que se reclama la reforma urgente del sistema de financiación, el reconocimiento de la deuda histórica e inversiones conforme al peso poblacional de la Comunitat. También se pide la modificación y derogación "de los aspectos más lesivos de la Ley Montoro, porque la autonomía financiera de los municipios es importante y esta ley es una "soga financiera", y que se respete el 50 % de las aportaciones del Estado al sistema de Dependencia.

En respuesta a esta propuesta, el diputado del PP Rubén Ibáñez ha subrayado que "el Gobierno del Botànic cuenta con un consenso en esta materia con el que no ha contado ningún otro gobierno anterior, porque cuando el PP pedía lo mismo, se le dio la espalda". "Lo cierto es que cuando se ha intentado sacar esto adelante -la reforma del modelo de financiación- lo importante no es lo que aquí decimos, sino cómo se transmite", según Ibáñez.

"Pregunte a Soler -conseller de Hacienda- cómo reivindicaba estas cuestiones, y él me decía que las comunicaciones con el Gobierno son fluidas, por Whatsapp, mediante mensajes con la ministra. Me pregunto si le hecho de que no tengamos una nueva financiación se puede considerar un fracaso de Soler o de Puig. Nosotros hemos padecido esta mala financiación, ustedes ahora nos tienen a su lado, pero hacen un mal uso de esa lealtad institucional", ha criticado.

El diputado popular también se ha preguntado: "¿Por qué Cataluña o el País Vasco logran más inversiones o déficit? Porque hay gobiernos que se plantan, y no gobiernos acomplejados ante Madrid. Su propuesta es pura apariencia, una propuesta vaga, pobre, precaria; por eso nos remitiremos a la nuestra, más amplia en defensa de los intereses de los valencianos".

En su réplica, Muñoz ha reprochado al PP que no reformase el sistema de financiación cuando contó con "grandes mayorías para hacerlo", y también que decayese "hasta en ocho ocasiones" la reforma del Estatut d'Autonomía "por miedo al Gobierno de Rajoy", por lo que ha pedido "un poco de memoria, y lecciones, las justas".

Por contra, Ibáñez ha señalado: "Con el Gobierno del PP la Comunitat tuvo un déficit asimétrico que ahora ustedes imploran de rodillas".