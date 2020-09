La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el nombramiento de la periodista Empar Marco como directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).

Una decisión que llega seis meses después de que Marco abandonara À Punt, al cumplir tres años en el cargo y no optar a la reelección. El TSJ adopta esta decisión tras admitir el recurso presentado por el periodista Pere Valenciano contra la designación de Marco como directora general de À Punt, inicialmente rechazado por el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de València por «falta de legitimación activa».

Un fallo que ahora revoca el TSJ al reconocer a Valenciano «un interés legítimo y directo» en sus recursos como aspirante a dirigir el ente público. Aunque la razón principal por la que se anula el nombramiento de la dirección general es por la incompatibilidad de dos miembros del consejo rector que formaron parte de la comisión que evaluó los currículums de los aspirantes.

El TSJ confirma que los consejeros Vicente Vergara y Dolores Navarro incurrieron en causa de incompatibilidad directa para ejercer su cargo en el CVMC. El primero por su relación con la Sociedad Publicaciones Turia SL, editora de la Cartelera Turia (renunció como administrador en favor de su mujer, pero seguía como apoderado) y fue quien evaluó la candidatura de Marco. Y la segunda por su condición de dirigente de una federación sindical.

La sala también reconoce el derecho de Pere Valenciano a ser informado de las puntuaciones dadas a los aspirantes. «Cualquier afectado por determinada calificación tiene derecho a que le sea comunicada la motivación de la misma y de la puntuación que hayan sido aplicadas por el órgano calificador», señalan.

Tras conocer el fallo, el periodista Pere Valenciano se mostró satisfecho con la sentencia aunque lamentó que «llegue tarde. Ha costado más que el tiempo que ha estado la persona en el cargo», pero «se hace justicia porque el proceso fue un tongo».

Pere Valenciano, en paralelo, explica que analizará la sentencia para evaluar si «solicitamos daños y perjuicios, porque se conculcaron mis derechos: yo tenía mucho mejor currículum que Empar Marco», así como «los nombramientos que realizó y la programación que ha liderado, que ha sido un desastre». Valenciano incluso valora si reclamar por el segundo concurso que designó a Alfred Costa, al que él también se presentó, aunque considera «que tiene mas capacidad».

La periodista Empar Marco aseguró, por su parte, que «la sentencia no juzga mi trabajo como directora general de la SAMC. Solo se refiere a los procedimientos y composición del Consejo Rector. Compete a la corporación y no haré ninguna valoración sobre su trabajo». Fuentes de À Punt aseguran que «acatan la sentencia» y que será la Abogacía de la Generalitat Valenciana la que determinará si la recurre o no.