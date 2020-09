Acusaciones cruzadas entre candidatos, sanciones del comité electoral, bajas de militantes, impugnación de las primarias y, como remate, anulación de todo el proceso... Y vuelta a empezar. Vox Alicante continúa sin tener presidente provincial. La gestora que controla el partido desde marzo de 2019 seguirá haciendo esa labor hasta que la cúpula nacional de la formación de ultraderecha apruebe un nuevo calendario electoral al haber decretado la anulación de todo el proceso y proceder a su repetición «tras haber constatado la existencia de infracciones de normas internas que han enturbiado el proceso electoral», aseguran. De este modo, los dos candidatos que se presentaban por Alicante, como son Ana Vega y Rafael Ramos, volverán a enfrentarse en otra campaña electoral por concretar.

La decisión «manu militari» tomada a última hora de la noche del jueves, además de no despejar ninguna pista sobre cuándo se retomarán estos comicios internos, llega después de que los 1.650 militantes a los que la dirección del partido incluyó en el censo para participar en las primarias por estar al corriente de pago de sus cuotas hayan podido emitir su voto. Hasta las 18 horas de la tarde del jueves los afiliados pudieron votar de forma telemática, y previamente lo hicieron por correo certificado. A sabiendas de las numerosas irregularidades que se han producido en estas elecciones desde el primer momento, que la decisión del comité electoral de anular las primarias sea después de comenzar el recuento ha levantado todo tipo de comentarios y críticas entre sectores del partido que temen que, después de esta decisión tomada a última hora, exista un interés por ocultar el resultado.

Esta nueva resolución del comité electoral de Vox llega después de múltiples denuncias cruzadas entre los candidatos sobre la parcialidad del proceso. La penúltima decisión fue el lunes pasado, cuando los organizadores de las primarias anularon toda la actividad de la campaña del candidato Rafael Ramos. Posteriormente, le permitieron participar en un acto telemático (que tuvo lugar el miércoles), cosa que no pudo hacer la otra candidata, Ana Vega «como parte de la sanción impuesta por infracciones cometidas durante este proceso electoral». Días antes, el tercer aspirante, Pascual Moxica, fue excluido por no alcanzar los avales necesarios y acabó denunciando todo el proceso a nivel nacional. Moxica, además de darse de baja del partido de forma directa, tampoco podrá aspirar a esta «segunda oportunidad», ya que el partido solo aceptan las candidaturas que obtuvieron el 10% de los avales. En Alicante, ese paso solo lo superaron Ana Vega y Rafael Ramos, la primera con unos 300 apoyos y el segundo con unos 170.

Además de la anulación de las primarias en Alicante, esta decisión afecta también a las provincias de Málaga y Jaén, donde también habrá repetición de las votaciones. Fuentes del partido aseguran que en estas provincias también se disputaban la dirección provincial una lista «oficialista» frente a otra más «crítica» con la cúpula de Vox.

El abogado Rafael Ramos, en cuya lista se presenta como vicepresidente el diputado nacional Manuel Mestre, se mostraba ayer sorprendido con la decisión del comité electoral, que «acataba por completo», a pesar de haber llegado a última hora de todo el controvertido proceso. En todo caso, Ramos anunciaba que iba a «preguntar a Madrid para saber cuál es la irregularidad que hemos cometido nosotros y por qué nos tratan por igual que a la otra candidatura. Me parece bien que hayan sido imparciales, pero quiero saber por qué», indicaba el candidato.

ANA VEGA: «TODO LO QUE SE ESTÁ DICIENDO ES FALSO»





La síndica de Vox en las Cortes y presidenta actual de la gestora que dirige el partido en la provincia, Ana Vega no quiso ayer valorar la decisión del comité electoral «porque todavía no se nos ha comunicado la razón de esta decisión a las candidaturas afectadas». Vega sí salió al paso de las acusaciones que ha recibido su candidatura al afirmar que todo lo que se está diciendo «es falso, puesto que no ha habido explicación». En todo caso, la aspirante a seguir al frente del partido indicó que «esta candidatura acata la decisión del comité electoral de Vox».