El Consell tumba la petición de Mazón para que los acuerdos de la comisión bilateral sean unánimes

La Generalitat ha desoído a la Diputación de Alicante al no incluir en el decreto de la comisión bilateral una modificación de su artículo 7 para que las decisiones se adopten por unanimidad de sus miembros, tal y como ha exigido Carlos Mazón. A través de un escrito de alegaciones sobre el proyecto del decreto del Consell, el presidente de la Diputación ha pedido a la Generalitat que tenga en cuenta una serie de criterios de carácter técnico para, según ha manifestado, «mejorar la funcionalidad del proyecto». Justo un año y tres semanas después de su anuncio, esta comisión arranca ahora con dos asuntos prioritarios: el Fondo de Cooperación y las posibles vías que la Diputación puede encontrar para incorporarse al mismo; y la reordenación progresiva a la Generalitat de las competencias impropias que asume desde hace años la institución provincial en asuntos sociales y sanitarios.

Una vez aprobado el decreto para dar regularidad a estas negociaciones que ya contaron con una primera reunión en enero, la Diputación ha solicitado al Consell que modifique el artículo 7, para que los acuerdos se aprueben por la unanimidad de sus miembros. El Consell ha rechazado incluir esta propuesta al considerar que bloquearía cualquier acuerdo. Así lo afirmó ayer el director general de Administración Local, Toni Such, quien aseguró que «las alegaciones las hemos contestado en función del planteamiento político». En su lugar, el Consell ha establecido que las decisiones se adopten en base a la forma de acuerdo con la conformidad de los representantes de las administraciones participantes. Toni Such aclaró que los miembros representan a su institución y que, por lo tanto, el decreto habla de la necesidad de alcanzar un acuerdo bilateral entre las dos instituciones.

Por su parte, el presidente Carlos Mazón aseguró que hubiera preferido mantener el compromiso escrito de la unanimidad para forzar a los miembros a adquirir la misma postura, aunque quiso dejar claro que sigue manteniendo su voluntad de alcanzar «vías de entendimiento». Mazón explicó que «ahora veo que no se han atendido las reivindicaciones y lo lamento». El dirigente provincial destacó la importancia de tomar decisiones unánimes «para no levantarnos de la silla si no hay entendimiento», pidiendo, además, al presidente Puig que asista a esta comisión, que se celebrará en un mes, para trazar una hoja de ruta común. Mazón acudirá a estas reuniones para abordar en primera persona las negociaciones. También asistirán el diputado de Doctor Esquerdo, Familia y Pedro Herrero, Juan Bautista Roselló y por parte de Ciudadanos irá la vicepresidenta Julia Parra y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez.Los representantes autonómicos serán el secretario autonómico de Cohesión Territorial, Alfred Boix (PSPV); el director general de Administración Local, Toni Such (PSPV); el secretario autonómico de la vicepresidencia, Iván Castañón (Compromís); y la directora general de Coordinación Institucional de Vivienda, Adoración Guamán, (Podemos), en sustitución de Ángela Ballester. Dos personas de confianza de Ximo Puig, una cercana a Mónica Oltra y otra de Rubén Martínez Dalmau.