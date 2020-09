Representantes de Compromís reaccionaron ayer a la decisión del Tribunal Supremo (TS) que confirma la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra. El presidente de las Cortes, Enric Morera, señaló en redes sociales que «la sentencia por la que se inhabilita al presidente de la Generalitat de Cataluña provocará un mayor conflicto político. No ayuda a buscar soluciones. Y sí, la justicia debería ser equitativa e igual para todos», manifestó. También la coordinadora nacional del Bloc y coportavoz de Compromís, Águeda Micó, señaló que «inhabilitar a un presidente por una pancarta es una sentencia desproporcionada que socaba el autogobierno. Continúa la judicialización de la política cuando lo que se necesita para resolver problemas políticos es más diálogo y más democracia», lamentó.

El PP pidió ayer la dimisión de Enric Morera y Ciudadanos criticó su «falta de parcialidad», mientras PSOE y Compromís defendieron la libertad de expresión del presidente del parlamento valenciano. La portavoz adjunta del grupo popular en las Cortes, Eva Ortiz, pidió su dimisión por su «reiterada falta de respeto» a las sentencias judiciales y le recordó que no es el presidente de las Cortes y la segunda autoridad de la Comunidad «un ratito al día», lamentando que «dé alas al independentismo catalán, a quien no cumple la ley y a quien se sale del imperio de la ley». Por su parte, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, acusó a Morera de ponerse «del lado de los delincuentes, en este caso de los golpistas que se saltan la ley», y le recomendó que sus opiniones «se las guarde para casa y no avergüence a los constitucionalistas valencianos». A su juicio, el presidente de la Cámara «hace gala de una parcialidad reprochable con manifestaciones «partidistas, como estas o como cuando dijo que en España hay presos políticos, lo que es un verdadero insulto para la Constitución».