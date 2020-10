Con más dudas que certezas. Así han acogido los alcaldes de la provincia el anuncio del Gobierno para que los ayuntamientos puedan disponer de sus ahorros y gastarlo sin límite, después de que el Ejecutivo haya abierto la puerta esta semana a suspender la aplicación de las reglas fiscales que mantenían las arcas municipales ahogadas. Aunque la ministra Montero anunció que los ayuntamientos podrán incurrir en déficit y, por ende, gastar sus excedentes decidiendo el destino, los alcaldes alicantinos de todo signo han exigido conocer cuanto antes la letra pequeña para saber dónde y cómo podrán gastar los 800 millones de euros acumulados.

Entre otras consecuencias, la suspensión de las reglas fiscales implica que los consistorios podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería para contribuir a la recuperación económica y social de España. Esta medida supone una victoria para los alcaldes y portavoces que iniciaron una batalla en plena pandemia para exigir más recursos. La nueva ventaja que ofrece ahora el Gobierno para dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021 persigue dar mayor margen al conjunto de las administraciones públicas para combatir la crisis y contribuir a la recuperación económica y social de España. Pero que no exista objetivo de déficit no significa que no exista una tasa de referencia, que servirá de guía a la ejecución presupuestaria y que se determinará en función de una estimación prudente de los ingresos y los gastos. Además, las corporaciones deberán cumplir el periodo medio de pago a proveedores.

Los ayuntamientos de la provincia tienen unos 800 millones de euros depositados en los bancos mientras que la Comunidad dispone de 1.675 millones de remanentes de tesorería que no han podido gastar desde que entrara en vigor la Ley Montoro. Solo la Diputación de Alicante ya ronda los 220 millones, de los 500 que acumulan las tres instituciones provinciales.

La mayoría de dirigentes coinciden en que esta medida les permitirá hacer frente a las consecuencias generadas por la pandemia, cubrir las necesidades sociales de los colectivos más vulnerables y reactivar económicamente la provincia. Sin embargo, muchos de ellos, sobre todo los del PP, critican el bloqueo injustificado, por parte del Gobierno, de los recursos propios que han conseguido las administraciones locales, tal y como denunció el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Pese a que Hacienda ha suavizado las condiciones, los alcaldes populares siguen creyendo necesario que se aprueben los fondos de ayudas incondicionadas de 5.000 millones de euros y el específico para el rescate del transporte urbano de 1.000 millones de euros porque, según afirmó Luis Barcala, «son vitales para que podamos afrontar con más garantías las consecuencias que nos ha traído el covid». Por su parte, los regidores socialistas insisten en que todas las propuestas del Gobierno han ido enfocadas a liberar los remanentes, aunque también destacan la necesidad de conocer con más detalle el decreto para saber en qué pueden gastar el dinero, según afirmó la edil de Hacienda en Elche, la socialista Patricia Macià. Por su parte, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, pidió de nuevo altura de miras a los grupos para apoyar el Real Decreto.