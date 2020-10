El Consell salió ayer satisfecho de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado de forma telemática, pese a que el acuerdo no contempla el fondo de nivelación de 1.366 millones que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, anunció por la mañana que iba a reclamar tras acordarlo con los grupos parlamentarios en una reunión celebrada en las Cortes. Tampoco consigue el Consell un déficit asimétrico para las cuentas de la infrafinanciada Generalitat, otra de las pretensiones consensuadas con los grupos parlamentarios. El Consell se da por satisfecho con el anuncio por parte del Ministerio de Hacienda de un déficit más relajado, igual que para el resto de autonomías, tras la decisión del Gobierno de dejar en suspenso las reglas fiscales, lo que en la práctica supone más financiación y un mayor margen de maniobra a la hora de confeccionar unos presupuestos que el Consell confía en que sean aún más expansivos para hacer frente a los gastos de la crisis que ya superan los mil millones. La flexibilización del criterio de déficit sitúa la tasa de referencia en el 2,2%, aunque no es de obligado cumplimiento.

Tras el encuentro celebrado durante la tarde, el conseller Soler señaló que una de las obsesiones con las que el Consell acudía al CPFF era poder alcanzar el gasto per cápita de la media autonómica, algo que considera que se ha cumplido con las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno y que el conseller no esperaba, ya que entre las previsiones que se barajaban estaba la posibilidad de que la Comunidad Valenciana dejara de ingresar 1.300 millones, lo que al final no se produce.

El titular de Hacienda también destaca el anuncio de un nuevo fondo covid que supera los 13.000 millones y la ampliación del déficit hasta el 2,2% del PIB frente al 0% de la senda estabilidad antigua, lo que da más capacidad de gasto para este año. A ello hay que sumar, además, unos mil millones de fondos europeos procedentes del plan React.

Para el responsable de la Hacienda valenciana, los esquemas utilizados hasta ahora han quedado obsoletos y las reivindicaciones tradicionales hay que dejarlas en pausa en 2021 porque se ponen en marcha reglas nuevas que dotan al ejercicio de un carácter extraordinario, como ha sucedido en 2020. «Íbamos con una batería de principios y con la obsesión de gastar como la media per cápita y nos hemos encontrado con unas previsiones que ni pensábamos», señaló. Soler cree que sí hay un trato especial a la Comunidad Valenciana porque el déficit es flexible y se puede aumentar.

Línea roja

Fuentes de Compromís apuntaban, sin embargo, que la reacción socialista tras el CPFF era algo triunfalista, ya que, aunque cambian las reglas del juego por las nuevas medidas, también se mantiene el statu quo entre las autonomías, lo que perjudica a la Comunidad, que es la peor financiada. Y, sobre todo, dijeron, no se consigue el fondo transitorio de nivelación de 1.336 millones, una de las exigencias de la coalición y que consideran que no perjudica a ninguna autonomía.

Tres autonomías apoyaron la reclamación valenciana del fondo transitorio: Andalucía, Baleares y Murcia, las que comparten infrafinanciación. Sin embargo, el Gobierno no lo acepta. Esos recursos transitorios alcanzaban los citados 1.366 millones, una cifra que fijó hace unas semanas el comité de expertos a instancias de la Conselleria de Hacienda y que permitía a la Comunidad Valenciana situarse en la media española de ingresos.

Soler subrayó que el mantenimiento de las entregas a cuenta, los nuevos criterios de déficit y los fondos europeos anunciados por la ministra Montero garantizarán la suficiencia financiera para hacer frente a la pandemia y acometer la reconstrucción con éxito y también situarse en la media de ingresos. Del mismo modo, la Comunidad Valenciana podrá hacer frente a la caída de ingresos que ha generado la pandemia.

Reforma de la financiación

El conseller también reclamó durante la reunión del Consejo de Política Fiscal la necesidad de acometer la reforma urgente del sistema de financiación autonómica, aunque la discusión pronostica que será complicada, ya que deben ponerse todos los partidos políticos de acuerdo y posteriormente debe trasladarse el debate al Congreso de los Diputados. Por ello, la Comunidad Valenciana igual que el resto de autonomías infrafinanciadas necesita recursos adicionales. «Lo verdaderamente urgente es la financiación, con el objetivo de que nos igualemos todos», aseguró Vicent Soler.