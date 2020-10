Las ayudas a los afectados por la DANA, la recuperación del turismo de la provincia y la agilidad en los procesos selectivos del personal en la Administración local engloban las principales reivindicaciones que la Diputación de Alicante y los ayuntamientos trasladaron ayer al Gobierno de España. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, participaron en una reunión de trabajo con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias y la delegada del Gobierno, Gloria Calero, para tratar las ayudas y las subvenciones de los últimos temporales en la Comunidad Valenciana, además de la crisis del turismo por el covid.

Carlos Mazón puso sobre la mesa la necesidad de aportar más recursos a todos los municipios afectados por el temporal que azotó sobre todo a la comarca de la Vega Baja,aunque no presentaran la valoración inicial de los destrozos. También denunció que la mayoría de los agricultores se van a quedar sin los fondos para paliar los daños porque el Gobierno central los ha restringido a aquellos que dispongan de seguro y, en último lugar, incidió en la necesidad de abrir corredores seguros para el turismo, tras el anuncio de suspender los viajes del Imserso para el próximo año. «He puesto encima de la mesa estas prioridades y no he recibido ni respuestas ni soluciones. En la DANA queremos abrir la puerta a los consistorios que no pudieron enviar la valoración y pedir que se reenfoquen las ayudas para las personas que no están aseguradas», sostuvo Carlos Mazón.

En el primer aniversario del nuevo mandato que se inició en octubre del año pasado, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha marcado, como una de sus líneas de trabajo, proponer medidas para agilizar los trámites que en la actualidad conlleva la contratación de nuevo personal y que hace el trabajo de las administraciones locales costoso para gestionar con eficacia los servicios públicos que se prestan. Durante el encuentro, el presidente y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, hizo balance del estado del municipalismo y de algunas de las necesidades y reformas que precisan sus ayuntamientos. Entre ellas, destacó la urgencia por aportar soluciones en torno a los procesos selectivos del personal en la Administración local, anunciando que la federación creará un grupo de trabajo para optimizar la agilización en la tramitación: «Son procesos extremadamente lentos, que se convocan desde instituciones que cada día cuentan con menos efectivos, que lastran la actividad diaria de departamentos municipales, y que, cuando los enfocamos en municipios de menor tamaño, el drama es considerable después de las últimas reformas en la Ley de Contratos, la Ley de Subvenciones o de control financiero», dijo Alfaro.

Por su parte, la ministra Carolina Darias manifestó su voluntad de impulsar el estatuto del pequeño municipio y de reformar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para adaptarla a las necesidades más inmediatas de los ayuntamientos. Darias anunció que el Ejecutivo hará efectivas en este trimestre las ayudas para hacer frente a los daños causados en la Comunidad por la DANA y que este mes de octubre se abrirá la convocatoria para que los municipios presenten sus solicitudes con relación a la borrasca Gloria. Las estimaciones del importe de los daños por las catástrofes superan los 78 millones de euros para la Comunidad.

La ministra también informó a Mazón y Alfaro del Plan de Recuperación y Transformación e hizo hincapié en que se trata de un programa especialmente para los jóvenes: «Por primera vez contempla la modernización de la Administración pública», alegó.