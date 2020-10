Este no era un 9 d'Octubre más. En esta larga pesadilla denominada coronavirus se han perdido más de 1.680 vidas de valencianos y ayer su recuerdo estuvo muy presente en el día de la festividad autonómica. A través de una ceremonia que se convirtió en un particular homenaje a la resiliencia de este territorio y el trabajo esencial en estos duros momentos, Ximo Puig reivindicó a las personas anónimas y olvidadas «que escriben la historia con tinta invisible» y aprovechó la oportunidad para defender que ha llegado el momento de las alianzas para salir de la crisis sanitaria, económica y social.

El presidente de la Generalitat defendió, además, la vía valenciana como alternativa del futuro de España. En plena batalla entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño y, justo a la hora en la que el Consejo de Ministros aprobaba el estado de alarma en la capital, el jefe del Consell contrapuso su gestión a la de Isabel Díaz Ayuso y, a través de un relato articulado en torno al autogobierno y el federalismo, trató de evidenciar que el modelo valenciano no tiene nada que ver con el de Madrid. «La vía valenciana es más cogobernanza, mayor igualdad financiera, y más conexión emocional entre las partes y el todo porque ninguna parte representa el todo, por muy amplia que sea la circunvalación», dijo.

A sabiendas de que su intervención iba a tener calado nacional, el presidente pronunció un discurso repleto de referencias históricas y literarias, y lleno de sensibilidad hacia los que están sufriendo las consecuencias de esta crisis pero, también, con una gran carga de profundidad política. Dos mensajes nítidos. En primer lugar: «Frente a los territorios de la confrontación, la Comunidad Valenciana es sinónimo de unidad y de estabilidad» para posteriormente añadir: «España no es el problema. ¿Qué España? Ese es el problema». La estrategia de Puig pasa por rechazar las tendencias recentralizadoras y reclamar un reconocimiento de la diversidad de España. Ayer disparó en esa dirección para explotar el discurso contra la capitalidad de Madrid y hacerse hueco como referente ante la agitación en la capital y el caos catalán. Su propósito pasa por liderar la España federal y del autogobierno. Insiste en esa idea con la autoridad que le dan los datos sobre la incidencia del virus en este territorio y tratando de rentabilizar su gestión en esta crisis. Un discurso, en definitiva, sobre la necesidad de buscar la España de la cogobernanza y la descentralización territorial. Esas ideas focalizaron buena parte de su intervención en el Saló de Corts del Palau, en un acto con estrictas medidas de seguridad que redujo tanto el número de premiados como de invitados. La cita más solemne e institucional del calendario político en la Comunidad también ha sufrido el impacto de la pandemia.

Si durante años el eje argumental de este evento fue el necesario cambio del modelo de financiación, ayer el jefe del Consell no hizo ni una sola referencia a este problema endémico que arrastra la Comunidad. Ya que no se puso sobre la mesa durante las intervenciones institucionales, esta habitual reivindicación no tardó en llegar por parte de los representantes políticos, entre los que destacó el alcalde de València, Joan Ribó, que exigió equidad entre los territorios del Estado: «No podemos pasar más tiempo persiguiendo el sueño de una financiación adecuada», dijo.

Para el presidente de la Generalitat, la vía para salir de esta crisis pasa por promover una alianza entre generaciones, así como entre el Estado del bienestar y los sectores productivos, pues, según argumentó, el sector público y el privado son «las dos caras de una moneda y ambos se necesitan». En su opinión, «la sanidad, la educación o el sistema de pensiones son el marco general que nos da las mismas oportunidades a todos y eso tiene que ir acompañado de un apoyo decidido de los sectores productivos, que son los que generan prosperidad y sostienen la calidad de los servicios públicos», insistiendo en que la prioridad del Consell es «trabajo, trabajo y más trabajo». Además de entrar en el fondo de gran parte de los problemas que afectan a los valencianos, Puig abogó por impulsar una Comunidad más verde, más digital y más protectora, con el revulsivo del apoyo europeo y con el fin de que el futuro «genere expectativas y no desigualdades», y afirmó que el coronavirus ha fortalecido el tejido comunitario valenciano y ha mostrado «cómo las sinergias superan el individualismo, por lo que ahora la tela para coser el país es más fuerte y resistente».

El acto institucional que se celebró en el Palau contó con la asistencia de los consellers, los presidentes de las tres diputaciones, entre ellos el dirigente alicantino Carlos Mazón, alcaldes como Luis Barcala, los expresidents Alberto Fabra -que sufrió covid- y Joan Lerma y representantes de las fuerzas de seguridad. De manera simbólica, las distinciones las recogieron representantes de cada uno de estos sectores y la ceremonia se convirtió en un tributo a los que no han parado y a los que han estado y están en primera línea. Pero también hubo destacadas ausencias. Los ministros de Transportes, José Luis Ábalos, y de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del PP, Pablo Casado, no asistieron a la celebración del Día de la Comunidad. Ábalos y Rodríguez Uribes tuvieron que acudir al Consejo de Ministros extraordinario previsto para decretar el estado de alarma en Madrid y el PP justificó la ausencia de Pablo Casado con motivo de la situación generada en la capital por la evolución de la pandemia y la adopción de medidas políticas al respecto. El 9 d'Octubre se desarrolló en el plano institucional, ya que se cancelaron las tradicionales y más multitudinarias citas en las calles.Recuerdo a las víctimas

Los actos tuvieron en la música el principal protagonista. La ceremonia, con las medidas de seguridad impuestas como el control de aforo, la distancia interpersonal o las mascarillas estuvo ambientada por piezas musicales, un elemento clave de la cultura valenciana que, tras haberse hecho notar durante los meses de confinamiento, ayer volvió a los balcones. En honor a esos músicos, Puig recordó a Luis Vidal, un apasionado de la flauta travesera durante 44 años y que pasó 46 días de esta amarga primavera en la UCI luchando por sobrevivir a causa del covid. Tras perder el 70% de la masa muscular y la visión de un ojo, este valenciano ha vuelto a tocar de nuevo el instrumento y no ha perdido la esperanza de seguir formando parte de su banda. Puig le rindió un homenaje con sus palabras y destacó que, en estos excepcionales momentos, la actitud de la ciudadanía será «aquello que determinará la pandemia». La metáfora que dejó fue categórica: «Es el momento de volver a tocar», proclamó.

La Alta Distinción que la Generalitat entrega fue al pueblo valenciano por su actitud de responsabilidad ante el covid. Según dijo el jefe del Consell, este premio es «compartido por 5.054.795 valencianos», añadiendo que «ahora sabemos que de la desolación al esplendor hay un corto viaje si todos contribuimos», para precisar que «no son las mayúsculas, sino la humilde letra minúscula, la de quien levanta la persiana cada día o la de quien enseña tras una mascarilla». El jefe del Consell recordó «a las víctimas de una terrible pandemia que nos ha sumido en la tristeza, la preocupación y la incerteza», pero aseguró que la historia «nos ha enseñado que cada vez que los valencianos se han caído, se han levantado». Según afirmó ante los asistentes «nos hemos levantado después de guerras y de epidemias, después de dictaduras y de crisis, después de riadas y pantanadas». También apostilló que «el futuro no se impone. El futuro no es la estación a la que vamos o a la que otros nos conducen. El futuro es la vía que hacemos entre todas y todos».

De los premiados por la Generalitat, Puig aseguró que todos destacan por su «humanidad, pues todos ellos están poniendo a las personas por encima de las cosas, incluso de ellos mismos». También hubo un recuerdo a cómo los valencianos han tenido que hacer frente «a desgracias colectivas» como el temporal de la DANA que hace un año arrasó la comarca de la Vega Baja, la riada del 57 o las epidemias de cólera y peste del pasado.