«No entiendo por qué Mazón se va al Constitucional cuando todavía no se sabe lo que se va a aprobar». Así de contundente se mostró ayer el líder de Ciudadanos, Toni Cantó, para referirse a la negativa del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, a adherirse al Fondo de Cooperación del Consell y a su voluntad de llevar hasta al Tribunal Constitucional este plan inversor a través de un recurso de inconstitucionalidad que se ha acelerado por la tramitación del proyecto de ley por parte del Consell.

Atrapado en el eterno dilema de aproximarse al PP o al PSOE, Toni Cantó ha decidido, al menos por el momento, mantener el acercamiento que inició en plena pandemia hacia los socialistas. Y ayer aprovechó la reunión que mantuvo con Ximo Puig en el Palau de la Generalitat para cargar de nuevo contra Mazón, a sabiendas de que sus palabras pueden desestabilizar el pacto entre PP y la formación naranja en el Palacio Provincial. Con esta estrategia, trata de posicionarse en el centro del tablero político y, a la vez, le sirve para presionar a sus dos diputados provinciales en Alicante y exigirles que también se lancen en tromba contra el PP por este tema. Todavía no lo ha logrado.

Toni Cantó volvió a alinearse con Ximo Puig a través de un discurso deliberadamente diferente al que mantienen los dos representantes de su formación en la Diputación. «Próximamente voy a hablar con Carlos Mazón sobre este tema. El problema por el Fondo de Cooperación lo ha puesto sobre la mesa Ciudadanos porque no puede ser que los alicantinos estén peor tratados que los valencianos y los castellonenses».

Mientras el portavoz naranja en la Diputación, Javier Gutiérrez, criticaba ayer los criterios del Consell en el reparto de estas ayudas, su líder autonómico mantenía una posición totalmente diferente y aseguraba que «abogamos por la igualdad territorial y, si entre Ciudadanos y el PSOE conseguimos que los municipios alicantinos reciban más recursos, nosotros estaremos satisfechos». En referencia a la intención de Mazón de acudir al Constitucional, Toni Cantó aseguró que «no entiendo que se vaya al Constitucional cuando todavía no sabe lo que va a aprobar. La presión me da igual, yo solo siento la presión que tienen los alicantinos porque esta provincia lleva mucho tiempo sin solucionar este tema y solo sé que con esta medida los municipios podrían recibir más dinero», añadiendo que «no teniendo acceso a este fondo, los consistorios alicantinos pierden recursos y lo justo es que lo reciban como lo hacen los valencianos o los castellonenses».En su reunión, Cantó trasladó a Puig los cinco ejes para los presupuestos de la reconstrucción, que son no subir impuestos, mejorar la sanidad, reforzar la educación, más ayudas a sectores económicos afectados y hacer una auditoría externa sobre la Administración pública.Desde Ciudadanos y desde Presidencia, coincidieron en asegurar que hay un trazo común en mucha medidas y que ahora hay que analizar las propuestas en profundidad.

Por su parte, Gutiérrez aseguró que no entrará a comentar nada relacionado con el Constitucional y defendió la necesidad de llegar a acuerdos con el Consell para que los pequeños pueblos salgan beneficiados y para que no se vulnere el principio de autonomía de la Diputación en cuanto al reparto de fondos se refiere.

Críticas del PSPV

El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, lamentó la decisión de Carlos Mazón de presentar un recurso judicial contra la Ley del Fondo de Cooperación Municipal que prepara el Consell, señalando que «la amenaza de judicializar el Fondo de Cooperación Municipal anunciado por Mazón es un jarro de agua fría a los ayuntamientos». Para el portavoz socialista, la postura del presidente de la Diputación de Alicante está ·fuera de lugar, justo en un momento en el que lo que necesitan los ayuntamientos son más recursos para poder afrontar con más fortaleza la recuperación económica y social en la que estamos trabajando». Francés pidió a Mazón «que deje de pensar como dirigente del PP, que deje sus intereses partidistas, y que piense como presidente de la Diputación y se sume al fondo que beneficia al conjunto de ciudadanos de la provincia».