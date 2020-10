El líder de Ciudadanos en la Comunidad prefirió no sacar a relucir ayer el debate sobre el Fondo de Cooperación en la primera reunión del nuevo comité autonómico. Toni Cantó aseguró sentirse «feliz, orgulloso y honrado» de empezar como coordinador del partido en la Comunidad, con el objetivo de volver a ilusionar a los afiliados. Sí aprovechó este encuentro para dejar claro ante el partido, y también ante el coordinador provincial, Javier Gutiérrez, la sintonía que mantiene con Ximo Puig: «Estoy muy satisfecho porque Puig ha recibido las cinco propuestas de Ciudadanos de forma muy positiva».

En este sentido, el líder de Cs en la Comunidad recordó sus cinco ejes para los presupuestos, que pasan por ampliar a 8.000 las plazas para médicos y enfermeros, llevar a cabo la colaboración público-privada para aumentar las plazas de residencias, aumentar las ayudas para los autónomos, mejorar el aprendizaje del inglés, no subir los impuestos y llevar a cabo una auditoría para ver qué falta y qué sobra en la Administración. Sin embargo, prefirió no hacer mención alguna a su enfrentamiento con Carlos Mazón, a expensas de la reunión que mantendrán hoy los dos socios de gobierno en el Palacio Provincial. Por su parte, el vicesecretario primero de Cs, Carlos Cuadrado, avaló la línea de Cantó y dijo que «Ciudadanos en la Comunidad es un ejemplo. Está demostrando que es útil y está haciendo un gran trabajo teniendo la mano, haciendo propuestas y, a la vez, siendo exigentes y críticos con el Gobierno». Cuadrado explicó que «los afiliados son el centro del partido» y quiso dejar claro que «es un partido de centro, que ha colaborado en los pactos de la reconstrucción porque ha comprendido que es el momento de trabajar». En su opinión, «la sociedad no perdonaría que nos echáramos los trastos a la cabeza. Los ciudadanos han hecho cosas extraordinarias y no puede ser que los partidos no podamos sentarnos a negociar».