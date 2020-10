El PSPV ha cerrado filas y se ha lanzado en tromba contra la decisión de Carlos Mazón de no adherirse al Fondo de Cooperación del Consell y aprobar un plan alternativo de inversiones por 30 millones de euros. A primera hora de la mañana, el director general de Administración Local, Toni Such, cargó contra la postura del PP en Alicante y aseguró que «la Diputación puede hacer lo que considere dentro de su propia autonomía, pero no se puede contraponer ese plan al Fondo de Cooperación porque estamos hablando de un cumplimiento estatutario con unos criterios objetivos que favorecen a los municipios más pequeños». Toni Such emplazó a Carlos Mazón a proponer una discusión política en las Cortes Valencianas para debatir el proyecto de ley en lugar de acudir al Tribunal Constitucional: «No tiene sentido anunciar que va a ir a la Justicia cuando el interés general de ese fondo es ayudar a los pueblos alicantinos. Lo lógico es que se discuta en las Cortes para valorar las condiciones».

Toni Such también hizo referencia a la aprobación del anteproyecto de ley que regula el Fondo de Cooperación Municipal para garantizar un sistema estable de financiación de las entidades locales menores de la Comunidad y obligar a la institución provincial a destinar 13,7 millones a los municipios, sin vinculación a un objetivo concreto. El director general de Administración Local fue tajante al asegurar que, si la Diputación de Alicante sigue manteniendo su boicot al Fondo de Cooperación, «todo se solucionará con el proyecto de ley que se está preparando».

También el portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, con relación a la alternativa que el equipo de gobierno en la institución provincial está ultimando para justificar su no participación el Fondo de Cooperación Municipal, señaló que «se trata de un juego de trileros: ni es el Fondo de Cooperación, ni es estable, ni los municipios de la provincia van a recibir más de lo que ya recibían». Para el portavoz socialista «las ansías de hacer oposición a la Generalitat le ha llevado a Mazón a complicar la situación todavía más», señalando que la alternativa más sencilla y ventajosa para todos los municipios es sumarse al Fondo de Cooperación Municipal, otorgando libertad de gasto a los ayuntamientos y estabilidad. Y, por otro lado, el también alcalde de Alcoy consideró oportuno continuar, cuando se esté en disposición, poniendo en marcha los planes de inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, que, de hecho, el PSPV siempre ha apoyado en la institución provincial. Desde las filas socialistas consideran que el plan alternativo del equipo de gobierno no es más que tomar lo que se tenía que haber distribuido este año como inversiones financieramente sostenibles y pasarlas al próximo año, y al mismo tiempo, sumarle lo que tocaba en 2021 pero como gasto corriente. «Pero no hay más dinero, utilizan en un año lo de dos años y le cambian el nombre», afirmó el portavoz socialista. «Una vez el humo de los fuegos artificiales desaparece, frente a nosotros queda la realidad: terminará 2020 y la Generalitat habrá distribuido 13,7 millones de euros entre los municipios de la provincia como Fondo de Cooperación y la Diputación de Alicante ni un solo euro», apuntó Toni Francés.

Desde el grupo socialista denunciaron, además, que lo que el equipo de gobierno quiere destinar a gasto corriente procede de la medida excepcional anunciada por el Ministerio de Hacienda para permitir el uso de remanentes no solo a obras. «Por eso esto solo es un cambio de obras por gasto corriente».