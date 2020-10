Compromís ha denunciado un "nuevo capítulo de la parálisis" en gestión de la Diputación de Alicante: la mayoría del fondo anunciado a bombo y platillo en el mes de abril en el marco de un plan provincial de ayudas al comercio continúa en la caja institucional sin ejecutar desde hace seis meses. El plan para dotar de liquidez a los comercios de los pueblos en medio de la Covid-19 sufre "una constante improvisación por parte del equipo de gobierno" de la institución provincial que también afecta en otras áreas inversoras.

El retraso de las ayudas no es exclusivo de esta partida y sume a la Diputación en un clima de promesas incumplidas e ineficiencia mayúsculo: se anunciaron ayudas para los pueblos afectados por la DANA que no han llegado. "Se anunció un fondo de cooperación provincial que no ha llegado", asegura desde Compromís, al igual que anuncian partidas de inversión por valores de 20 millones de euros "que no han llegado". Del mismo modo que se anunció el Plan Planifica como medida de impulsar obras durante la crisis de la COVID y "no se ha empezado a redactar ni un solo proyecto en un año".

Compromís ha culpado al gobierno del PP y Cs de la situación al haberse negado a diseñar planes compartibles con la actividad inversora por la Generalitat. "¿El resultado? La Generalitat ha ingresado los fondos prometidos en el mes de junio mientras que la Diputación sigue sin haber trasladado la mayoría de fondo al comercio", afirman.

Desde Compromís aseveran que la Diputación de Alicante "ha cambiado las pautas de las subvenciones para el comercio en varias ocasiones, la última durante el mes de agosto". Estas improvisaciones han obligado a los municipios y empresarios ha llevar a cabo un proceso más lento y burocrático. A estas alturas, "la falta de claridad en la exposición y la forma de diseñar las ayudas por el gobierno de la Diputación está provocando un retraso de más de seis meses en la ejecución del plan, y de hecho hay una gran parte de los municipios sin resolución al respeto", añaden.

Modelo más complementario

Compromís ha recordado que propuso el presidente de la Diputación un modelo más complementario con las ayudas aprobadas por la Conselleria de Economía mediante un convenio, e incluso la coalición propuso un modelo de subvenciones abierto a manera del plan de cooperación para ganar agilidad. La voluntad del presidente de la Diputación en aquel momento de ofrecer un anuncio exclusivo de ayudas al comercio en el contexto del las continuas proclamas políticas como las del “verano fiscal” provocaron, como denuncia Compromís, la aprobación de un plan que lleva "seis meses aparcado en segunda fila".

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha criticado que “aunque pareciera imposible, los números dicen con claridad que el balance de gestión real de Carlos Mazón es incluso peor que el de César Sánchez, nada de lo que ha anunciado en un año y medio se ha ejecutado. La improvisación por pura voluntad de protagonismo en el plan de ayudas al comercio está provocando que seis meses después la mayor parte de los recursos todavía no han llegado a los empresarios”.

Para Compromís, "el gobierno de la Diputación está siguiendo al pie de la letra el guion de siempre del zaplanismo, control exhaustivo de los medios de comunicación, anuncios vacíos de contenido, utilización de las instituciones al servicio de la partido y nula gestión provechosa para la ciudadanía”, añaden.