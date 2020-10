“El afecto no es una vacuna. Juntarse con la familia no es una vacuna, es nuestro espacio de confort y seguridad pero no nos protege de la enfermedad”. De este modo tan rotundo, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra han defendido esta mañana que la ciudadanía debe distanciarse de “esa sensación de seguridad errónea” puesto que “el virus no entiende de que esta seguridad con tu familia”. Es más, para Oltra, “el virus es invisible pero está ahí. Es una amenaza gravísima”.

La portavoz del Consell han reclamado en la rueda de prensa habitual de los viernes al finalizar al reunión del Gobierno valenciano la mayor concienciación ciudadana posible puesto que si el virus entra en contagio comunitario, se pasará a medidas más drásticas. Por eso “hay que ir por delante del virus, porque ya sabemos la velocidad y la progresión del virus cuando se entra en contagio comunitario”, ha afirmado Oltra. "Las cosas no van bien: 1.060 nuevos contagios y 43 de los 49 últimos focos son de origen social", ha constatado para llamar a la concienciación ciudadana.

En este sentido, la vicepresidenta ha insistido en que el Consell pondrá en marcha el toque de queda anunciado ayer por el presidente de la Generalitat “lo antes que pueda”. Oltra no ha concretado ese “concepto temporal indeterminado” y a que la resolución que debe publicar la Conselleria de Sanidad estará “cuando se resuelvan los problemas técnicos y legales”. En todo caso, el objetivo del Consell es ir "por delante del virus, no a remolque".

Estos problemas pasan porque los técnicos terminen la redacción de la resolución y se disponga del informe preceptivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) debe debe validar que la decisión del Consell no afecta a restricciones de derechos fundamentales. Al margen de estas consideraciones, la resolución “no depende de una voluntad política, no depende de que ‘la están peinando’, depende del procedimiento real y material”, ha concretado Oltra.

Informes

Al mismo tiempo, Mónica Oltra ha asegurado que, en base a los informes de la Abogacía de la Generalitat, “entendemos que somos competentes para decidir estas medidas” sin tener que esperar a que tome una decisión similar el Gobierno central. La portavoz ha recalcado que el Consell “no tiene ningún problema” en que se decrete el estado de alarma “si eso da un paraguas de más seguridad jurídica”, pero “hay que tener en cuenta a cada territorio”. Oltra ha añadido que el estado de alarma “no es una mala medida, pero no es la única”.

Por ultimo, Oltra ha adelantado que el Consell esta estudiando tomar otras medidas restrictivas, como “limitaciones de grupos de personas que se puedan juntar en una fiesta o un sarao”, ha añadido.