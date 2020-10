¿Qué conclusiones saca del plan que ha impulsado junto al secretario autonómico de Cohesión Territorial, Alfred Boix, para conocer las reivindicaciones de los alcaldes?

Esa iniciativa consiste en mantener contactos con los alcaldes para ver qué proyectos tienen en marcha y en qué podemos ayudarles. Fundamentalmente las reivindicaciones tienen relación con las infraestructuras de accesibilidad y movilidad urbana y, también, con el programa Edificant para la reforma y construcción de centros educativos.

Esta semana se dan a conocer los presupuestos autonómicos. ¿Alguna novedad en su dirección general?

Hemos presentado un programa importante de digitalización y modernización de la Administración local y un plan para el desarrollo de las ciudades inteligentes. La Administración del siglo XXI debe ser moderna y eficaz. Debemos intentar eliminar la burocracia.

La Generalitat y la Diputación de Alicante se han enzarzado en un duro enfrentamiento por el Fondo de Cooperación. ¿Cree que los ciudadanos entienden este pulso político en plena segunda oleada del covid?

Nosotros no queremos tener ningún pulso político con la Diputación de Alicante. El Fondo de Cooperación Municipal se aprobó cuando Eduardo Zaplana era el presidente de la Generalitat, en el año 1999, con un acuerdo unánime. Lo que es incomprensible es que durante 20 años el PP no haya tenido el tiempo o la delicadeza de poner en marcha este fondo que beneficia a los ciudadanos. Las diputaciones provinciales de Valencia y Castellón acordaron entrar a compartir este proyecto porque supone aportar recursos de forma objetiva. El PP de la Diputación de Alicante decidió no entrar y eso ha provocado que haya ciudadanos de primera y de segunda.

"El Fondo de Cooperación se aprobó con Zaplana y ahora es el propio PP de la Diputación el que decide no entrar"

La Diputación de Alicante no ha aprobado el Fondo de Cooperación pero sí ha ejecutado un plan de similar cuantía en los últimos cuatro años. Además, Carlos Mazón ha anunciado un programa de 30 millones que beneficia a los pequeños pueblos y, además, incluye inversiones para el gasto corriente...

Esos planes de Mazón son los referentes a las inversiones de obras y servicios que se han hecho toda la vida. Lo que es fundamental es que la distribución de los recursos sea objetiva y que ayude a los pequeños municipios. Lo que ha pasado durante mucho tiempo es que se ha intentado dirigir las inversiones. Esto es radicalmente distinto al Fondo de Cooperación, porque este plan distribuye objetivamente y discrimina positivamente a los pequeños municipios, además de reconocer su autonomía y su mayoría de edad para poder decidir los proyectos que quieren. Otra cosa es que Mazón, en su autonomía provincial, haga el plan que considere oportuno. La Ley del Fondo de Cooperación, en aras a la igualdad de oportunidades, obligará a la participación de las diputaciones porque así nos autoriza el Estatuto de Autonomía y el Tribunal Constitucional.

¿Y qué le parece que Carlos Mazón amague con llevar el pulso por el Fondo de Cooperación al Constitucional?

Tiene un grupo parlamentario en las Cortes que puede hacer enmiendas en la línea que considere oportuna. Una vez que las Cortes aprueben el proyecto de ley, entonces que lo lleve al Tribunal Constitucional si quiere. Entendemos que judicializar la vida política ya de forma anticipada al resultado final de la negociación no tiene nada que ver con la buena política. Primero hay discutirlo, intentar convencer y hablar para conseguir el máximo consenso. Emplazamos a Mazón a que lo haga.

"Toni Cantó está haciendo una estrategia de visibilización, pero confío en que votará a favor del proyecto de ley"

¿De dónde sacaría 13,7 millones de un presupuesto que está ahogado por las competencias impropias?

La Diputación tiene un remanente de liquidez de tesorería que supera con creces los 13,7 millones, por lo que ese remanente lo podría destinar a las inversiones financieramente sostenibles y así dotar el Fondo de Cooperación.

La Diputación de Valencia y la Generalitat han resuelto las competencias impropias para racionalizar y evitar duplicidades, ¿por qué no lo hacen en Alicante?

Queremos que las competencias sean asumidas por la Generalitat, pero debemos hacer una transferencia ordenada para que sea posible. La comisión bilateral va por ese camino.

Pero la comisión bilateral lleva en estos momentos más de un año sin convocarse...

Ya hemos pedido los nombramientos y pronto celebraremos la reunión, probablemente en menos de un mes.

"Mazón tiene que hacer puntos en su partido, pero no puede ser que los pueblos alicantinos hayan perdido 55 millones"

Ciudadanos juega un papel clave en este enfrentamiento. ¿Confía en que Toni Cantó apoyará el proyecto de ley después del respaldo que la pasada semana le dio públicamente a Carlos Mazón?

Toni Cantó está haciendo una estrategia de visibilización en los sitios donde va, pero confío en que sí que lo apoyará. Lo emplazamos a que comparta los criterios de justicia, de igualdad y de equidad en la distribución de los recursos públicos. El proyecto de ley cumple el Estatuto de Autonomía y establece los criterios de coordinación de la Generalitat respecto a los recursos económicos. La Generalitat no quiere quitar dinero a ninguna Diputación. Es importante recordar que es la Diputación la que transfiere el dinero a los ayuntamientos y no a la Generalitat. Entre las competencias de estas instituciones está la de asistencia financiera a los municipios.

¿Cree que este tema se ha convertido en una lucha de liderazgos entre Ximo Puig y Carlos Mazón?

El señor Mazón tiene que hacer puntos dentro de su partido, pero no puede ser que los municipios alicantinos hayan perdido 55 millones en cuatro años. Actuamos con un criterio de objetividad y de igualdad de oportunidades. No queremos que haya valencianos de primera y de segunda.