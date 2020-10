Javier Gutiérrez: «Cantó y yo estamos en el mismo equipo y hemos venido para alcanzar acuerdos»

Está en fase inicial y va a sustituir a los planes financieramente sostenibles que veníamos realizando. Va a consistir en una inversión de 30,2 millones. De ahí, la mitad va a ir destinado a gasto corriente condicionado, que sustituye al Fondo de Cooperación. La otra mitad se destinará a infraestructuras para los ayuntamientos. Además, va a beneficiar a los pueblos más pequeños, como hasta ahora hacía el plan financieramente sostenible.

Este proyecto ya ha provocado un revuelo entre los dirigentes socialistas para tratar de desvincularlo del Fondo de Cooperación...

Son preocupantes algunos comentarios sobre el funcionamiento de las diputaciones del director general de Administración Local, Toni Such, cuando confunde el plan de obras y servicios que realiza la Diputación y que no tiene nada que ver con el plan financieramente sostenible. Este último programa, por cierto, no se ha ejecutado este año porque el Gobierno central no ha hecho sus deberes y no ha aprobado el decreto para el uso de los remanentes. El plan financieramente sostenible ha repartido 65 millones de euros en cuatro años, 10 millones más que el Fondo de Cooperación.

¿Defiende, por tanto, el boicot que puso en marcha César Sánchez al Fondo de Cooperación pese a la exigencia de los alcaldes de tener autonomía y liquidez en el día a día?

Con el nuevo proyecto en el que estamos trabajando pretendemos salvar una parte dedicada al gasto corriente. Nos hubiera gustado que en la mesa bilateral con la Generalitat hablásemos del Fondo de Cooperación porque tiene una letra pequeña con la que no estamos de acuerdo al beneficiar a los grandes municipios. El director general confunde el hecho de poder destinar nuestro remanente a financiar el Fondo de Cooperación cuando el anteproyecto de ley dice que debemos incluirlo en los presupuestos. Nosotros pedimos que la financiación sea libre. Esa mesa bilateral debe recoger otras circunstancias como las competencias impropias por 25 millones que el resto de diputaciones no tiene o el déficit cultural, ya que la provincia solo recibe 600.000 euros, frente a los 38 millones de Valencia.

La realidad es que este año los municipios alicantinos han recibido cero euros de la Diputación al haber condicionado estas ayudas a los remanentes. Sin duda, son los máximos perjudicados de este pulso político...

Estoy totalmente de acuerdo. El único culpable de que los municipios no hayan recibido el plan financieramente sostenible es el Gobierno por no haber firmado el decreto de los remanentes. La Generalitat debería alzar la voz para hablar de esto.

Pero la Diputación de Valencia también ha sufrido ese bloqueo del Gobierno y el dinero sí ha llegado a los pueblos...

La Diputación de Valencia no tiene 25 millones de euros en competencias impropias. Eso bloquea nuestro presupuesto.

¿No tiene la Diputación de Alicante 13,7 millones para poder incluir en el presupuesto el Fondo de Cooperación?

La mesa bilateral debe servir para que la Generalitat subvencione las competencias impropias y trabaje para desarrollar un calendario para desbloquear el presupuesto y que podamos entrar en el Fondo de Cooperación.

¿Está de acuerdo con la afirmación que hizo Toni Cantó cuando dijo que, por la cerrazón de Carlos Mazón, los pueblos alicantinos reciben menos recursos que las otras provincias?

En aquel momento lo que hicimos fue ser pegamento entre las dos administraciones, sirviendo para sentarnos y hablar de la letra pequeña. Sirvió para abrir la ventana para poder entrar en esa mesa bilateral.

Trata de mostrar unidad en el partido, pero, mientras usted se ha posicionado junto al PP para exigir cambios en el Fondo de Cooperación, Toni Cantó se ha limitado a acercarse a Puig en Valencia y hacer lo contrario en Alicante...

Bienvenidos al centro. Ciudadanos sirve para alcanzar un acuerdo moderado. Eso pide la ciudadanía y eso hace Toni Cantó, negociando con la Generalitat, pero, a la vez, defendiendo la postura de los dos diputados provinciales. Hemos venido a alcanzar acuerdos.

¿No cree que el seguidismo que está haciendo de las políticas de Mazón puede conllevarles el riesgo de disolverse?

¿Es posible que Mazón tenga políticas más centradas desde que está Ciudadanos en la Diputación? Hemos moderado la postura del PP. Si algo hemos demostrado es que moderamos los gobiernos. Buscamos acuerdos con la oposición. Lo mejor para los ciudadanos son las ideas, no las ideologías.

¿También está de acuerdo con la crítica que hizo Cantó sobre la intención de Mazón de llevar este tema al Constitucional?

Estoy totalmente de acuerdo con el comentario del coordinador autonómico. Preferimos el diálogo frente a la judicialización.

¿Se sentirá desautorizado si Ciudadanos aprueba esta ley en las Cortes?

El diálogo será lo que nos lleve a tomar una decisión tanto en las Cortes como en la Diputación.

Siempre ha sido afín a Emilio Argüeso. ¿Es su voz en la provincia y, por lo tanto, el contrapeso a Toni Cantó?

No hablamos de capitanes, sino de un proyecto común. Toni Cantó y yo estamos en el mismo equipo.

¿Teme que esta situación o la reciente crisis interna en Alcoy puedan terminar fracturando a Ciudadanos en la provincia?

Estamos en un proceso de reestructuración interna que se inició con el comité autonómico. Si algo es útil es mantener una posición centrada. Si al final de todo este enfrentamiento conseguimos llegar a un acuerdo, será gracias a la labor de Ciudadanos.