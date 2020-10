Los grupos municipales del Partido Socialista y Cambiemos Orihuela en el Ayuntamiento de Orihuela llevarán mañana jueves al pleno de la corporación municipal una moción en la que pretenden exigir la responsabilidad por el voto emitido en 2007 por los 14 ediles del Partido Popular para que el concurso de limpieza de la ciudad quedase desierto. De todos esos concejales, Eva Ortiz, número dos de los populares en la Comunidad Valenciana, es la única edil del PP de aquella corporación que continúa en activo en la vida política.

Para que la moción sea aprobada, la posición de los cinco concejales de Ciudadanos es determinante. Si votan a favor -a pesar de formar parte del pacto de Gobierno con el PP-, la propuesta saldrá adelante haga lo que haga el PP. Los nueve concejales populares podrán tumbar la moción si suman a Ciudadanos o a los dos ediles de Vox, si es que los ediles de la formación naranja deciden abstenerse.

Los portavoces municipales Carolina Gracia (Partido Socialista) y Carlos Bernabé (Cambiemos, donde está integrado Podemos), han presentado los acuerdos que recoge la moción conjunta de la que ambos grupos esperan cuente con el voto favorable del resto de grupos municipales. “Es momento de elegir: o votan a favor de resarcir al Ayuntamiento, o estarán siendo cómplices de una de las peores decisiones políticas que ha tenido este Ayuntamiento”, aseguran.

Ambos grupos decidieron que esta propuesta fuese conjunta. En su primer punto, “pedimos que desde los servicios económicos del consistorio se cuantifique de manera desglosada los gastos que, por defensa jurídica, costas procesales y otros relacionados con este proceso se hayan ocasionado al Ayuntamiento de Orihuela”, puesto que, aseguran, “no son únicamente los 4,7 millones de euros de la indemnización a Urbaser sino que el Ayuntamiento ha tenido como demandado, por una decisión política, que sufragar los gastos ocasionados por su defensa, que sigue siendo dinero de todos los oriolanos y oriolanas”.

Pedir disculpas

En el segundo punto solicitan que se inste de oficio la instrucción del correspondiente procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal a su servicio por los daños y perjuicios causados, de los que insisten “no es de justicia que cada vecino y vecina de Orihuela tengamos que pagar 60 euros de nuestros impuestos por esta decisión”.

Ambos portavoces han recordado “el Partido Popular le debe a Orihuela como mínimo pedir disculpas y por supuesto demostrar que están aquí para defender los intereses generales del Ayuntamiento y no para favorecer los intereses de unos pocos” y añaden “no valen las excusas, es una moción que puede y debe cumplirse ya que no pretendemos algo imposible sino que se lleve al Juzgado, siempre que los servicios jurídicos entiendan que se cumplen los requisitos legales, por lo que no es serio que intenten vender un coste irreal de estas actuaciones que lo único que muestra es el miedo a que algunos afines se vean afectados”, han añadido.